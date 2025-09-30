Nuevo teaser en exclusiva de 'Karmele', película de Asier Altuna ambientada en los primeros años de la dictadura franquista La adaptación de la novela 'La hora de despertarnos juntos', de Kirmen Uribe, se estrena en cines el próximo 10 de octubre

I.G. San Sebastián Martes, 30 de septiembre 2025, 06:51

Karmele', la adaptación que el director Asier Altuna ha realizado de la novela-ensayo 'La hora de despertarnos juntos', de Kirmen Uribe, ha presentado su nuevo teaser. Lo ha hecho con un clip de poco más de dos minutos de duración y que refleja el clima que se vivía en los años posteriores a la Guerra Civil. El filme ha sido presentado recientemente en la Sección Oficial del Zinemaldia, concretamente en el marco de las proyecciones especiales del certamen.

Película y libro se basan en la historia real de Karmele Urresti y Txomin Letamendi, una pareja marcada por el exilio y el compromiso político durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista. Jone Laspiur y Eneko Sagardoy interpretan a los protagonistas, acompañados por Nagore Aranburu y Javier Barandiaran. El estreno en cines de esta producción de Txinxua está previsto para el próximo 10 de octubre.

Altuna sitió muy cercano el texto de Uribe porque «en casa siempre había escuchado historias de la guerra». También le atrajo el reto de mostrar a unos personajes comprometidos en una travesía vital con mucho viaje y mucha música, porque ambos protagonistas participan de diferente forma en el grupo cultural, Eresoinka, una formación que recorrió parte de Europa «evidenciando las democracias sobre los fascismos y denunciando el golpe de Estado».

Tras presentarse en Donostia, la película empieza su recorrido y de momento va a viajar a festivales de Argelia y de Argentina. Para Altuna «aunque contamos algo muy local y muy nuestro, es una historia universal y considero que sí puede ser atractiva para el espectador fuera del País Vasco».