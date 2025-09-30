Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Teaser de la película 'Karmele' de Asier Altuna.
Teaser de la película 'Karmele' de Asier Altuna.

Nuevo teaser en exclusiva de 'Karmele', película de Asier Altuna ambientada en los primeros años de la dictadura franquista

La adaptación de la novela 'La hora de despertarnos juntos', de Kirmen Uribe, se estrena en cines el próximo 10 de octubre

I.G.

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:51

Karmele', la adaptación que el director Asier Altuna ha realizado de la novela-ensayo 'La hora de despertarnos juntos', de Kirmen Uribe, ha presentado su nuevo teaser. Lo ha hecho con un clip de poco más de dos minutos de duración y que refleja el clima que se vivía en los años posteriores a la Guerra Civil. El filme ha sido presentado recientemente en la Sección Oficial del Zinemaldia, concretamente en el marco de las proyecciones especiales del certamen.

Película y libro se basan en la historia real de Karmele Urresti y Txomin Letamendi, una pareja marcada por el exilio y el compromiso político durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista. Jone Laspiur y Eneko Sagardoy interpretan a los protagonistas, acompañados por Nagore Aranburu y Javier Barandiaran. El estreno en cines de esta producción de Txinxua está previsto para el próximo 10 de octubre.

Altuna sitió muy cercano el texto de Uribe porque «en casa siempre había escuchado historias de la guerra». También le atrajo el reto de mostrar a unos personajes comprometidos en una travesía vital con mucho viaje y mucha música, porque ambos protagonistas participan de diferente forma en el grupo cultural, Eresoinka, una formación que recorrió parte de Europa «evidenciando las democracias sobre los fascismos y denunciando el golpe de Estado».

Tras presentarse en Donostia, la película empieza su recorrido y de momento va a viajar a festivales de Argelia y de Argentina. Para Altuna «aunque contamos algo muy local y muy nuestro, es una historia universal y considero que sí puede ser atractiva para el espectador fuera del País Vasco».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  6. 6 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Sale a la venta el histórico autobús que unía San Sebastián con Pamplona por 10 pesetas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nuevo teaser en exclusiva de 'Karmele', película de Asier Altuna ambientada en los primeros años de la dictadura franquista