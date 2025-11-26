Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de 'El crepúsculo de los dioses' que se programará en el ciclo a Billy Wilder. DV

La pantalla compartida de Tabakalera dedicará un completo ciclo a Billy Wilder

La programación cinematográfica del centro contará también con sendas retrospectivas de las directoras Lucile Hadzihalilovic y Laura Citarella

Teresa Flaño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

Todo el ecosistema audiovisual de Tabakalera vuelve a presentar una temporada de cine para el año 2026 que, al igual que en ediciones pasadas, mantiene « ... el objetivo de fomentar la diversidad de públicos en la sala del Centro Internacional de Cultura Contemporánea». Para lograrlo, según han apuntado sus responsables en la presentación, se reforzará el diálogo con otras disciplinas, a través de ciclos temáticos que exploran las intersecciones con la música, el arte y la literatura o la ciencia. Donostia Kultura, Festival de San Sebastián, Filmoteca Vasca, Elías Querejeta Zine Eskola y la propia Tabakalera integran esta comunidad cinematográfica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  6. 6 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  7. 7

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  8. 8

    Xabier Anduaga, Tambor de Oro: «Ha sido la llamada más importante de mi vida»
  9. 9 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  10. 10 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La pantalla compartida de Tabakalera dedicará un completo ciclo a Billy Wilder

La pantalla compartida de Tabakalera dedicará un completo ciclo a Billy Wilder