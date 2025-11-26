La pantalla compartida de Tabakalera dedicará un completo ciclo a Billy Wilder

Todo el ecosistema audiovisual de Tabakalera vuelve a presentar una temporada de cine para el año 2026 que, al igual que en ediciones pasadas, mantiene « ... el objetivo de fomentar la diversidad de públicos en la sala del Centro Internacional de Cultura Contemporánea». Para lograrlo, según han apuntado sus responsables en la presentación, se reforzará el diálogo con otras disciplinas, a través de ciclos temáticos que exploran las intersecciones con la música, el arte y la literatura o la ciencia. Donostia Kultura, Festival de San Sebastián, Filmoteca Vasca, Elías Querejeta Zine Eskola y la propia Tabakalera integran esta comunidad cinematográfica.

Oficialmente, la temporada 2026 comenzará con una sesión más de 'Cine hablado', el encuentro entre un director y los espectadores. En este caso será el 8 de enero con el realizador Alberto Gastesi que diseccionará su película 'Singular'.

Entre toda la oferta destaca una gran retrospectiva dedicada a Billy Wilder, otro ciclo centrado en la argentina Laura Citarella y una exposición a la videoartista y fotógrafa feminista franco-argelina Zneb Sedira, que contará además con una serie de proyecciones de películas de cineastas de Argelia y Marruecos.

Libro de Luis Alegre

Wilder protagonizará el ciclo de Nosferatu que comenzará el 14 de enero. A lo largo de todo el año se ofrecerá un completo recorrido por toda su filmografía, desde sus inicios como guionista en Alemania de los años 30 del siglo pasado. El escritor y crítico de cine Luis Alegre será el coordinador del libro 'Billy Wilder. Anatomía de un genio'

Ya en abril comenzará un ciclo dedicado a una habitual de Donostia. Lucile Hadzhalilovic, reciente ganadora del Premio Zabaltegi-Tabakalera en el Festival de San Sebastián, protagonizará una retrospectiva completa organizada en colaboración con EQZE.

'Zinemaldia + Plus', que también participa en la pantalla compartida de Tabakalera, se centrará este año en el tema cine y escuelas de cine. Tampoco faltará el ciclo habitual de Cine y Ciencia que organizan la Filmoteca Vasca y Donostia International Physis Center (DIPC) y el Festival de Cine.

La oferta se completará con otras propuestas ya clásicas como Cine y Literatura, que comenzará el 29 de enero. Son sesiones mensuales en euskera y la primera correrá a cargo de la escritora Eider Rodríguez, que se centrará en 'Beau travail', de Claire Denis. Dos días después, el 31 de enero, dará comienzo Cine y Música con una sesión especial: el dúo Niña Coyote y Chico Tornado interpretarán en directo la música que han compuesto para la proyección de la película 'Acción mutante', de Álex de la Iglesia.

Otras ofertas, también fijas en el calendario cinematográfico de Tabakalera, serán el ciclo de cine vasco, organizado por la Filmoteca entre abril y junio; Jazzinema, en julio; y Klasikoak, en colaboración con el Zinemaldia donde se presentan películas recientemente restauradas.

El bono de cine de Tabakalera ofrecerá la entrada a 30 películas por 90 euros y se podrá adquirir a partir del 19 de diciembre, mismo día en el que también se podrán a la venta las entradas oridinarias a un coste de 4,5 euros.