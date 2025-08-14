'Super Elfkinak' filma, jada euskal zinema-aretoetan
Gaurtik aurrera ikusgai da, besteak beste, SADE Cines Príncipen (Donostia) eta Niessen (Errenteria) aretoan.
J. A.
Osteguna, 14 abuztua 2025, 16:04
Helviren, euskal zinema-aretoetara heldu berri den 'Super Elfkinak' filmeko protagonistaren mundua hankaz gora jartzen da Bo-ren teknologia-adituen klanera batzen denean. «Klanen arteko gatazka zaharrari eta emakume polizia temati bati aurre eginez, bere patua betetzeko borrokatuko du: Super Elfkin bihurtzea!», dio sinopsiak. Ikusgai da, besteak beste, SADE Cines Príncipen (Donostia) eta Niessen (Errenteria) aretoan.
Jatorri alemaneko animaziozko filma Zinema Euskaraz programaren eskutik itzuli da euskarara eta aipatutako aretoez gain hauetan ere ikus daiteke: Florida Zinemak (Gasteiz), Gorbeia Zinemak (Gasteiz), Golem Alhondiga (Bilbo), Golem La Morea (Iruñea), SADE Cines Príncipe (Donostia), Niessen (Errenteria) y Florida Zinemak (Gasteiz). Era berean, laster beste zinema-areto hauetan ere proiektatzea aurreikusten da: Areria Aretoa (Lazkao), Zelai Arizti Aretoa (Zumarraga), Bastero (Andoain), Usurbe Antzokia (Beasain), Modelo Aretoa (Zarautz), Gurea Antzokia (Villabona), Latxartegi Aretoa (Legazpi) eta Oñatiko Zinema (Oñati).
Ez da iragarritako albiste bakarra, datozen hilabeteetan 'Sari nagusia: ziztu bizian' (abuztuak 29), 'Capitán diente de sable' (iraila), 'Supercharlie' (urria) eta 'El tigre perdido' (azaroa) ere helduko baitira Nafarroa eta EAEko hainbat aretotara.
Zineuskadik sustatuta, aurten euskaratutako zazpigarren lana da. Zinema Euskaraz programaren helburua euskal ikus-entzunezkoen sektoreari laguntzea da, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika sailak babestuta, haur zein gazteei zuzendutako filmak bikoiztuz eta zinemagintzan euskararen hedapena bultzatuz.
