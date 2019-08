Spiderman abandona el universo de Marvel Fotograma de 'Spiderman: Homecoming'. Sony y Disney rompen su relación para que el hombre araña siga apareciendo en las pantallas de MCU JAVIER BRAGADO Madrid Miércoles, 21 agosto 2019, 12:04

Hay una nueva baja en el universo de los superhéroes. Pero esta vez no será porque un villano o un desastre natural hayan terminado con la vida de un personaje de Marvel. En esta ocasión el incidente ha sido más mundano, una cuestión económica entre Sony (propietaria de los derechos de Spiderman) y Disney (ahora propietaria de la mayor parte del universo Marvel).

Según informa el medio especializado 'Deadline', las dos compañías han roto su colaboración para que el hombre araña siga en el llamado Universo Cinemático Marvel (MCU pro sus siglas en inglés). Esto significa que Peter Parker no podrá mantener su relación con los Vengadores y que sus historias tendrán que ser independientes y basados en los personajes de su colección. Así, sería imposible un reencuentro con Tony Stark, su mentor en las pantallas de cine.

El problema de las negociaciones ha estado en el reparto económico. Disney quería que los beneficios se repartieran por igual para cada una de las compañías y Sony apostaba por mantener el acuerdo actual: se llevaban 5% del primer dólar bruto, es decir, del día de estreno.

A pesar de todo, desde la compañía japonesa han aprovechado para repetir elogios a Kevin Feige, el líder del MCU desde Marvel. «Estamos decepcionados, pero respecto a la decisión de Disney de no continuar (con Kevin Feige) como productor ejecutivo de nuestra nueva película de Spiderman», anunció Sony en su cuenta de Twitter. «Esperamos que cambie en el futuro, pero entendemos que las numerosas nuevas responsabilidades que le ha dado Disney no le dejan tiempo para trabajar en personajes que no son de su propiedad», explicaron.