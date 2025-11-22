«Ya voy para sesenta años, pero todavía puedo sorprender en algún papel»

El actor gallego Luis Zahera, uno de los más importantes del cine y la televisión actual en España, regresa a San Sebastián con 'Chungo', el ... monólogo de humor en el que tiene el propósito de ponerse en ridículo a sí mismo. Ganador dos veces de un premio Goya, intérprete de películas tan importantes como 'El reino' o 'As bestas' y de series como 'Entrevías' o la más reciente 'Animal', en la que ha cambiado sus papeles dramáticos por un personaje de comedia, presenta un espectáculo de «risas y desconexión» como anuncian desde Alikate, la productora del espectáculo. Así lo han debido de entender los espectadores, que con bastantes fechas de antelación agotaron las localidades del auditorio del Kursaal.

–En agosto del año pasado llevó este monólogo a una pequeña sala de Errenteria. Ahora ha agotado el aforo de la sala grande del Kursaal, donde caben 1.800 espectadores. ¿Qué ha pasado?

–Estoy muy agradecido a esa sala de la que hablas, que es Limerick, en la que he estado tres veces. Ahora ser mínimamente popular hace que ocurran estas cosas y se llenen los teatros y los auditorios.

–¿La serie 'Animal' ha borrado su imagen de actor de papeles duros y lo ha convertido en un tipo entrañable?

–Creo que seguiré haciendo papeles duros, seguro, pero también me gusta salir de ahí. El problema no es que te encasillen, el problema sería no trabajar y respondiendo un poco a tu pregunta, la gente siempre dice que soy un 'chungo' entrañable.

Después de la serie 'Animal' «Siempre dije que a mí no me iban a llamar ni en tres vidas que viva para hacer una de morrear y mira, igual...»

–¿Le preocupa mucho o nada que ahora lo llamen para hacer comedias románticas y personajes 'buenos'?

–Me preocuparía que no llamasen, pero mira por dónde siempre dije que a mí no me iban a llamar para hacer una de morrear en tres vidas que viva. Y mira tú, igual...

–¿Que el espectador en una ocasión odie a su personaje y en otro trabajo se enamore de él es su mejor premio como actor?

–El premio es si consigues que en ocasiones lo amen y en ocasiones lo odien, según el papel, eso querrá decir que has conseguido meterte en el papel y sacarlo adelante.

–¿Hacer este monólogo es vivir ese contacto con el escenario que usted dice haber echado de menos?

–Me encanta el teatro, esa cercanía, disfrutar del público, verles la cara. Amo ese formato y el día que se acabe el cine o la ficción creo que acabaré en el teatro divirtiéndome mucho.

–¿El teatro sigue entonces esperando en su lista de propósitos profesionales?

–Como te dije en la anterior pregunta, cuando la agenda audiovisual reclame el siguiente relevo y nosotros salgamos, posiblemente acabaré en teatro.

Espectáculo «'Chungo' es Luis Zahera poniendo en ridículo a Zahera. Todos tenemos un monólogo dentro y os voy hablar de mi vida»

–¿Con 'Chungo' de qué nos reiremos? Dice que no le gustan los límites para el humor, pero siempre hay alguna línea roja. ¿O no?

–'Chungo' es Luis Zahera poniendo en ridículo a Luis Zahera. Todos tenemos un monólogo dentro y yo os voy hablar de mi vida profesional y personal.

–Se guarda mucho de que se sepan cosas de su vida privada. ¿Es difícil lograrlo? ¿Tiene un precio?

–La verdad que mi vida a día de hoy es el trabajo y cuando la agenda lo permite, disfrutar de familia y amigos en mi paraíso de Galicia.

–¿Entre lo que significan 'As bestas' y 'Animal' hay batalla en sus propósitos como actor?

–Puede que haya una especie de 'batalla', pero sana. 'As bestas' representa el Zahera más chungo e intenso, el personaje que todos conocéis. Y 'Animal' me permite mostrar otros personajes y caras y salirme un poco del molde. Yo ya voy para sesenta años, pero creo que todavía puedo sorprender en algún papel...

–¿Hay que tomarse la vida con humor, incluso los domingos por la tarde?

–Hay que tomarse la vida con humor siempre que se pueda y yo espero poder ayudar a toda esa gente que estará el domingo en el Kursaal.

–Cuando vea el auditorio del Kursaal lleno y usted allí solo en ese enorme escenario, ¿a qué se agarrará?

–A Fran Landa, de Alikate Producciones, mi manager. Siempre nos damos un abrazo segundos antes de abrirse el telón, el abrazo del 'todo va a salir bien' y el de la 'tranquilidad'. Ya llevamos ocho años viajando juntos por toda España y Latinoamérica y me siento arropado y tranquilo sabiendo que está ahí. Del público, por muy grande que sea el espacio, siempre notas su calor y conectas. Y si conectas de más, como me pasa a mí, me paso de hora y les cuento de todo (risas).