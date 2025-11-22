Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El actor gallego Luis Zahera habla de su vida profesional y personal en el monólgo 'Chungo'.
Luis Zahera | Actor

«Ya voy para sesenta años, pero todavía puedo sorprender en algún papel»

Este domingo se presenta en el Kursaal, con el aforo completo desde hace días, para contar cosas de su vida en el monólogo 'Chungo'

Roberto Herrero

Roberto Herrero

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

El actor gallego Luis Zahera, uno de los más importantes del cine y la televisión actual en España, regresa a San Sebastián con 'Chungo', el ... monólogo de humor en el que tiene el propósito de ponerse en ridículo a sí mismo. Ganador dos veces de un premio Goya, intérprete de películas tan importantes como 'El reino' o 'As bestas' y de series como 'Entrevías' o la más reciente 'Animal', en la que ha cambiado sus papeles dramáticos por un personaje de comedia, presenta un espectáculo de «risas y desconexión» como anuncian desde Alikate, la productora del espectáculo. Así lo han debido de entender los espectadores, que con bastantes fechas de antelación agotaron las localidades del auditorio del Kursaal.

