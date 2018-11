La comedia japonesa 'One Cut of the Dead' gana el Premio del Público en la Semana de Terror El cortometraje 'Baghead' ha ganado los premios de los tres jurados, el oficial, el joven y la votación del publico RICARDO ALDARONDO Viernes, 2 noviembre 2018, 14:09

En el último momento la sorprendente comedia japonesa 'One Cut of the Dead' se impuso con 8,59 puntos al filme inaugural, 'Overlord', que ha pasado toda la Semana de Cine Fantástico y de Terror con la puntuación más alta.

'One Cut of the Dead', dirigida por Shinichiro Ueda, sorprende por sus tres actos diferenciados en los que la película se reinventa cambiando las expectativas del espectador. Y lo que parece una cutre película de género ofrece finalmente vías de comedia e ingenio inesperados. La sesión en el Principal del jueves noche desembocó a la hora del recuento de votos en que 'One Cut of the Dead', que ya venía con muy buenas reacciones del Festival de Sitges, ganó el Premio del Público de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que hoy clausura su 29 edición.

Dos cortometrajes han resultado multipremiados. El británico 'Baghead', de Alberto Corredor se ha llevado los premios de los tres jurados, el oficial, el joven y la votación del público.

Y 'El escarabajo al final de la calle', de Joan Vives i Lozano, ha obtenido el Premio del Público al mejor cortometraje español y el Premio Syfy que otorga la cadena televisiva. El Premio del Público al mejor cortometraje de animación ha sido para el español 'La noria', de Carlos Baena.

'Helsinki Mansolaining Massacre', de Ilja Rautsi, ha ganado el Méliès de Plata.

Y por segundo año consecutivo 'La Valla' ha ganado el Premio del Público al mejor fanzine.