La Semana de Terror inicia las celebraciones de su 30 aniversario con el estreno de 'Napardeath' Presentación del estreno de 'Napardeath' / Arizmendi El festival también presentará el domingo el cartel de su próxima edición que se celebrará del 26 de octubre al 1 de noviembre DV Jueves, 2 mayo 2019, 17:05

La Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián iniciará el próximo domingo las actividades de su treinta aniversario con el estreno de la producción vasca 'Napardeath' y la presentación del cartel oficial de su próxima edición, que tendrá lugar del 26 de octubre al 1 de noviembre.

Según ha informado el festival en un comunicado, el acto, que tendrá lugar el próximo domingo, a las 19.00 horas, en el Teatro Principal, comenzará con la presentación del cartel de esta treinta edición en el que la semana terrorífica rendirá tributo a su «principal activo»: «su público».

A continuación, tendrá lugar la proyección de 'Napardeath-Ataun of the Dead III' (2019), producida por Katihotsak Logia Kultur Elkartea, que cierra la trilogía 'Ataun of the Dead', creada por Beñat Iturrioz y Xabier Padin en 2012 con la película 'Ataun of the Dead' y que continuó en 2014 con 'Joxean's hil eben'.