Presentación de la película 'Santa Zeta' Estrada

Semana de Cine Fantástico y de Terror

'Santa Zeta': una alegre influencer se venga de los pederastas

El director Antonio Muñoz de Mesa presenta a competición una película independiente sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la familia

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

La tercera producción vasca de la Sección Oficial de la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror llega con 'Santa Zeta', la historia de ... una despreocupada influencer que recorre el mundo generando 'contenido' y eliminando 'pederastas'. La película, que según su director, Antonio Muñoz de Mesa, podría haberse subtitulado «perdonar es de tristes porque no existe el perdón», parte de un punto: una mujer sufre abusos sexuales de niña a manos de su padre y con el consentimiento de su madre, pero borra el recuerdo.

