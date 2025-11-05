'Santa Zeta': una alegre influencer se venga de los pederastas

La tercera producción vasca de la Sección Oficial de la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror llega con 'Santa Zeta', la historia de ... una despreocupada influencer que recorre el mundo generando 'contenido' y eliminando 'pederastas'. La película, que según su director, Antonio Muñoz de Mesa, podría haberse subtitulado «perdonar es de tristes porque no existe el perdón», parte de un punto: una mujer sufre abusos sexuales de niña a manos de su padre y con el consentimiento de su madre, pero borra el recuerdo.

Aunque no se note en su factura y parafraseando a las normas de influenccer bajo las que funciona su protagonista, 'Santa Zeta' responde a 'las tres condiciones en las que debe hacerse una película precaria': rapidez, bajo presupuesto y rodaje apresurado. Fueron cuatro días en Corea del Sur, en donde arranca la trama con el asesinato del primer pederasta, cuatro en Los Ängeles, en donde Zeta ajusta cuentas con el segundo, y nueve en Bilbao, en donde se enfrenta a sus padres. En total, tres cámaras, incluida la que la propia protagonista, la actriz Nekane Otxoa, maneja como operadora en su calidad de youtuber, tres escenarios, una historia en tres actos y un equipo de ocho personas.

El realizador presentó la película, que se proyecta el jueves a las 19.30 en el Teatro Principal, junto a Otxoa y los actores Arlette Torres y Jordi Monedero, que ejerce también y sobre todo de director de Producción. «Mi primer papel, ofrecido además por un amigo, y resulta que hago de pederasta», comentó con humor.

La película tiene en esta Semana del Terror su estreno europeo y además, en versión extendida ya que sus responsables planean acortar su actual metraje de dos horas en no menos de quince minutos. Antonio Muñoz de Mesa, que comentó la cercanía que siente hacia el tema de los abusos sexuales a niños «porque lo había vivido en mi familia», explicó que «tenía la historia, pero no el guion. Se fue escribiendo durante el propio rodaje. Descubrimos la película mientras la hacíamos», un sistema que, según dijo, «tampoco recomiendo mucho».

Y a este métido tuvieron que adaptarse los actores y los miembros del equipo, lo cual convirtió el rodaje en una actuación aún más coral en el que «éramos como abejas en una danza conjunta», explicó Arlette Torres. «Fue parecido a rodar una película porno polrque todos dábamos instrucciones mientras rodábamos», comentó en este sentido el propio realizador. Muñoz de Mesa se confesó «muy fan de YouTube, es lo que más veo. La gente ve a los influencers como a descebrados gilipollas, pero hay gente muy buena».

Un elemento muy importante en 'Santa Zeta' es la banda sonora, firmada por Lola Barroso, que se converite en «un personaje más de la película», y el audio en el que el padre da instrucciones a su hija para grabarla durante los abusos. «Es terrorífico porque pone los pelis de punta. Ahí está el terror en esta película», concluyó el director.