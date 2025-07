«Rodar en Donostia es muy complicado y muy caro»

Los incentivos fiscales de la hacienda foral guipuzcoana han hecho proliferar los rodajes en el territorio y muchos de ellos cuentan con escenas en Donostia, ... donde, según cuentan diversos profesionales cinematográficos, se encuentran con bastante obstáculos administrativos y donde las tasas e impuestos resultan mucho más elevados que en otras localidades, además de otras trabas burocráticas.

«Trabajar en Bilbao es muy fácil, te ponen todas las facilidades del mundo, Vitoria es fácil y Donostia es muy complicado en todos los sentidos y lo de caro es lo de menos», afirma contundente la localizadora Lupe Martínez. «Es un desastre total y absoluto. Tengo un proyecto, llamo al Ayuntamiento de Bilbao para mantener una reunión donde les explico lo que quiero hacer, con fechas de rodaje para ver cómo tienen la planificación y encantados. En Vitoria lo mismo. Llego a San Sebastián y todo lo contrario. Te dicen que rellenes unos papeles y así es imposible coordinarse… Siempre peleando y luego venden Donostia como un gran plató. El problema es que en Fomento, de quien depende la Film Comission, cambian constantemente de personal y los que van entrando no conocen la dinámica. En Pamplona sucede lo mismo, te ayudan en todo. Yo estuve rodando en los pasados Sanfermines en los encierros y no hubo ningún problema. Eso sí, si viene Woody Allen puede hacer lo que le da la gana, pero a la gente de aquí no nos pone ninguna facilidad».

La directora de producción Carmen Sánchez de la Vega también es de las que considera que rodar en Donostia cada vez es más complicado, entre otras cosas porque «las tasas de ocupación son carísimas». Estos impuestos se refieren a los espacios públicos utilizados durante una grabación, «fundamentalmente aparcamientos para los seis trailers como mínimo que el equipo necesita». Por eso, cuando comienza a preparar una película suele buscar alternativas fuera de la capital.