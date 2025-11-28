El rodaje de 'Azken agurra' ha concluido este viernes en Irun

El rodaje de 'Azken agurra', el tercer largometraje del donostiarra Koldo Almandoz, ha concluido este viernes. El polígono industrial de Araso, en Irun, ha sido ... testigo de la grabación de la última secuencia de la película: tras la advertencia «prevenidas, silencio» y el chasquido de la claqueta, el actor Iñigo Azpitarte camina entre dos hileras de pabellones hasta un gran edificio ubicado al fondo. Lleva un traje de lana que le queda ligeramente grande, las manos embutidas en los bolsillos. Cruza la diagonal que dibuja el sol sobre el asfalto y que divide la sombra de la característica luz densa de otoño. Cuando llega al edificio, abre la puerta y desaparece tras ella. «Hemos cortado», se escucha primero, y justo después, una voz emocionada anuncia que «pelikula bukatu dugu. Eskerrik asko!». Llegan a continuación los aplausos, los abrazos, sendos ramos de flores para los dos protagonistas y alguna lágrima.

Así ha concluido la grabación de esta película, rodada íntegramente en euskera, que sigue los pasos de Tomás Martínez, el personaje al que da vida Azpitarte. Dueño de una funeraria civil, puede definirse como un antihéroe que padece «lo contrario al síndrome del impostor», ha explicado en euskera Koldo Almandoz minutos después de rodar esa última escena. «Es algo muy contemporáneo: todos sabemos de todo, nuestra opinión es siempre válida, nos atrevemos con todo... Partimos de ese personaje que no parece simpático, pero a medida que avanza la película, vamos descubriendo su lado bueno y aprendemos a quererlo», porque Tomás Martínez es, también, un reflejo de quiénes somos. Iñigo Azpitarte ha añadido que es un personaje «complejo» a pesar de su sencillez, que le ha supuesto «un reto diario. Pero lo agradezco, porque no hay nada más enriquecedor para un actor».

En 'Azken agurra' le da la réplica, como co-protagonista, la joven intérprete Izaro Nieto. Si bien ha actuado en varios cortos, esta es su primera participación en un largometraje: «ha sido una experiencia muy buena», ha asegurado. En la película interpreta a Sara, una joven «que está terminando sus estudios de Antropología. Hace sus prácticas en la funeraria de Tomás», y despierta los sentimientos románticos de este último. Ambos intérpretes «han tenido que utilizar mucho la intuición y sus propias aportaciones. Y para mi, esa capacidad es alucinante», ha asegurado Koldo Almandoz.

El rodaje se ha prolongado a lo largo de cinco semanas en las que, climatológicamente hablando, «hemos tenido de todo», ha apuntado el director. Koldo Almandoz ha recordado que en los primeros días sufrió alguna quemadura solar y que, en cambio, las últimas jornadas el plumífero ha sido imprescindible. «Tengo la sensación de que hemos pasado por tres estaciones». Ha reconocido que ha sido un rodaje «intenso, porque normalmente, una película de estas características pide siete u ocho semanas». La película verá la luz a lo largo del año 2026. Con esta historia «sencilla, sobre gente humilde», el director aspira a que «quien vaya al cine a verla pueda abstraerse, viajar a otra parte, durante hora y media», lejos de grandes épicas y discursos intelectuales, «que a veces parece que son obligados», ha concluido Almandoz.