Izaro Nieto, Koldo Almandoz e Iñigo Azpitarte, en un momento del rodaje. DAVID HERRANZ

El rodaje de 'Azken agurra' ha concluido este viernes en Irun

El tercer largometraje del donostiarra Koldo Almandoz se estrenará en 2026

Joana Ochoteco

Irun

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:05

Comenta

El rodaje de 'Azken agurra', el tercer largometraje del donostiarra Koldo Almandoz, ha concluido este viernes. El polígono industrial de Araso, en Irun, ha sido ... testigo de la grabación de la última secuencia de la película: tras la advertencia «prevenidas, silencio» y el chasquido de la claqueta, el actor Iñigo Azpitarte camina entre dos hileras de pabellones hasta un gran edificio ubicado al fondo. Lleva un traje de lana que le queda ligeramente grande, las manos embutidas en los bolsillos. Cruza la diagonal que dibuja el sol sobre el asfalto y que divide la sombra de la característica luz densa de otoño. Cuando llega al edificio, abre la puerta y desaparece tras ella. «Hemos cortado», se escucha primero, y justo después, una voz emocionada anuncia que «pelikula bukatu dugu. Eskerrik asko!». Llegan a continuación los aplausos, los abrazos, sendos ramos de flores para los dos protagonistas y alguna lágrima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

