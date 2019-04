«Quiero mostrar la violencia de cada día, la humillación de personas concretas» Annemarie Jacir, premio honorífico del </p><p> / IÑIGO ROYO Festival de Cine y Derechos Humanos La directora palestina Annemarie Jacir recibe el premio honorífico del Festival de Cine y Derechos Humanos RICARDO ALDARONDO Viernes, 12 abril 2019, 14:24

«San Sebastián fue uno de los primeros lugares donde recibí apoyo para mi trabajo y es un honor y un placer ver que diez años después ese apoyo y ese aprecio sigue siendo el mismo», ha manifestado la directora palestina Annemarie Jacir al recibir de manos del alcalde Eneko Goia el premio honorífico del Festival de Cine y Derechos Humanos que clausura esta tarde su decimoséptima edición.

«Venir de una comunidad infrarrepresentada que lucha por su libertad como Palestina, a un lugar como este que conozca tan bien nuestra realidad, es muy poco habitual», afirma la cineasta.

La directora de películas como 'La sal de este mar', por la que recibió el premio de Cine en Construcción en el Zinemaldia en 2007, o ''When I Saw You', que se ha programado en la última jornada del Festival, recibe este premio por su compromiso con los derechos humanos que se refleja en su cine a través de historias de personas concretas en el conflicto que vive Palestina.

En lugar de ofrecer un análisis político-social exhaustivo, Annemarie Jacir siempre ha optado por contar la realidad cotidiana de unos personajes concretos en su entorno. «Me interesa la violencia de cada día, la humillación cotidiana. La violencia siempre es equivocada, y si una personas me viene defendiendo la violencia no me interesa tener una conversación con ella», apunta Jacir. «Busco la esperanza. Hay gente en Gaza viviendo en un entorno de extrema violencia, pero que cada viernes desde hace catorce meses sale a protestar de manera pacífica. Eso me da esperanza, y quiero contar las historias de ese tipo de gente».

No se quiere erigir en la representante en el exterior de una causa, «no creo que sea un deber defender la causa palestina, solo quiero representar a los personajes en concreto, a un padre y un hijo que están en un conflicto, por ejemplo».

Annemarie Jacir fue la primera mujer cineasta de Palestina, una cinematografía en la que actualmente hay una importante presencia de directoras. «Hay muchas mujeres árabes y palestinas dirigiendo películas, quizá porque el sistema del cine independiente facilita que las mujeres puedan hacer sus películas. Colaboramos y nos ayudamos, pero yo no me veo como una mujer que hace cine, soy una persona más entre los cineastas que me rodean, sean hombres o mujeres».

Jacir considera que en muchos lugares Palestina sigue siendo una desconocida. «Cuando yo era joven ni siquiera se podía pronunciar la palabra Palestina, sobre todo en Estados Unidos. Ahora por lo menos puedes tener una conversación, pero en muchos lugares a los que voy ni siquiera saben que hay una ocupación militar en Palestina. Por otra parte el mundo se está haciendo cada vez más de derechas, pero hay gente que quiere leer entre líneas y saber qué es lo que no le están contando».