«Este público no se parece nada al de Helsinki»

A falta de una hora para la medianoche, las hordas que habían 'okupado' el Kursaal se desplazaban airosas y veloces ('los muertos viajan deprisa' afirma ... la leyenda inmortal) hacia el teatro que es su recurso habitacional durante las noches y las madrugadas que dura la Semana, el Principal de la calle Mayor, custodiadas sus puertas por fantasmas que controlan la billetería y su balaustrada por el Hombre Elefante, en claro homenaje al autor de 'Blue Velvet' –se vieron en el patio de butacas camisetas en cuya frontal se leía 'I miss David Lynch'–.

Se acercaba la hora en la que bailan las brujas, el perro ya es lobo y todos los gatos pardos y panteras, y salió al escenario el Gran Wyoming. Bastante desubicado, por cierto. Citó al Tenorio (eso le honra), pero al recitar 'Yo a los palacios subí yo a las cabañas bajé' pareció dar a entender que consideraba choza al Antzoki Zaharra y mansión blasonada al palacio de congresos donde también había estado en la inauguración. Amamos la comunidad del Terror las chabolas pero no hizo gracia que insinuase que el Principal era piso patera así que protestamos. Admitió preguntas de los espectadores, pero desechó la propuesta de quitarse los pantalones. Preocupado se mostró continuamente por las dimensiones de su órgano genital externo pero ni nos inmutamos. Preferimos aclamar a los autores del cartel de esta 36 edición, Pedro Mambrú, fotógrafo, realizador, productor, y 'Tolo' director de foto. Juntos procedieron a entregarle su imagen reproducida en diez suntuosos planos.

Ampliar los fantasmas de sábana y gafas de sol en la medianoche, que controlaban las entradas y ayudaban a los espíritus a encontrar su localidad. Floro Azqueta

Arrancó inmediatamente el habitual concurso de disfraces que está vez tuvo no un premio 'ex- aequo' sino un triunvirato de criaturas triunfantes. Por un lado, un impresionante esqueleto manipulado a la perfección por una marionetista que lo movía con maneras de titiritero japonés. Por otro, una increíble reproducción viviente de Barad-dûr, la fortaleza de Sauron en Mordor. Conocida como la Torre Oscura o la Gran Torre, Lugbúrz la llaman los Orcos en el universo de Tolkien.

Hubo un triunfador más, un señor normal vestido de señor normal que se hizo con todo el personal nada más abrir la boca y preguntar ¿Quieres saber cuánto vale tu coche?. ¡Sí! Iba disfrazado de Antonio Lobato/Compramos tu coche.com. Y ganó.

Las películas iban a empezar. El actor negro finlandés Kheba Touray habló en mandinka, uno de los idiomas de Gambia, Senegal o Guinea Bissau, y luego en un velocísimo inglés. Se lo entendimos todo. Y él a nosotros nos comprendió al instante (o casi). Nos caímos tan bien que luego comentó admirado: «Este público no se parece en nada al de Helsinki». Para demostrarle que no se equivocaba y celebrar el nacimiento de su hija durante el rodaje, hasta nos tragamos 'The Creeps'. Su dire le había dicho al mismo Kheba, «cuando la veas la adorarás o la odiarás» No es que la amasemos a morir pero nos cayó bien.

Halloween acabó, más o menos, a las cuatro de la mañana del 1 de noviembre. Agotadas las existencias del ambigú , el actor negro finlandés buscó peña para ir juntos a tomar unas birras. Y la encontró, faltaría más.