Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Junto a Wyoming, el esqueleto, el fantasma-manta, Lobato, la presentadora, Sauron, Laura Palmer, David el Gnomo, la bruja corcovada, el Capitán Spaulding, Jason y Josemi. Floro Azqueta
36 Semana de Cine Fantástico y de Terror

«Este público no se parece nada al de Helsinki»

Sauron, Lobato y Esqueleto, los tres asombrosos ganadores del macro y chafardero concurso de disfraces de la Gau Beltz

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

A falta de una hora para la medianoche, las hordas que habían 'okupado' el Kursaal se desplazaban airosas y veloces ('los muertos viajan deprisa' afirma ... la leyenda inmortal) hacia el teatro que es su recurso habitacional durante las noches y las madrugadas que dura la Semana, el Principal de la calle Mayor, custodiadas sus puertas por fantasmas que controlan la billetería y su balaustrada por el Hombre Elefante, en claro homenaje al autor de 'Blue Velvet' –se vieron en el patio de butacas camisetas en cuya frontal se leía 'I miss David Lynch'–.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  5. 5 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  6. 6 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  7. 7

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  8. 8

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  9. 9

    Aparatoso incendio en un pabellón abandonado en Tolosa
  10. 10 Si has pasado por este peaje de la AP-9 tienes derecho a que te devuelvan el dinero: afecta a miles de vehículos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Este público no se parece nada al de Helsinki»

«Este público no se parece nada al de Helsinki»