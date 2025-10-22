'Primate', de Johannes Roberts, clausurará la Semana de Cine Fantástico y de Terror

A falta de ocho días para el inicio de la 31 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror, este miércoles se ha ... desvelado su programa completo. Si ya se había anunciado que la inauguración correrá a cargo de Paul Urkijo y su 'Gaua', que recientemente se ha presentado en Sitges, hoy se ha conocido que el título de la clausura será 'Primate', de Johannes Roberts, el director de 'A 47 metros', 'Los extraños: cacería nocturna' y 'Residente Evil: Bienvenidos a Raccoon City'.

La sinopsis de la película, que se incluye en el género 'terror animal' y cuyo estreno mundial en las salas comerciales no está previsto hasta enero,señala que «tras regresar de la universidad, Lucy se reúne con su familia, incluido el chimpancé Ben. Ben contrae la rabia durante una fiesta en la piscina y se vuelve muy agresivo. Lucy y sus amigos se atrincheran en la piscina e idean formas de sobrevivir al feroz chimpancé«.

Entre ambas fechas se proyectará una selección de los mejores títulos de cine fantástico del año, largometrajes y cortos, y tendrán lugar diferentes actividades paralelas. Se programarán otros dos largometrajes de producción vasca: se estrenará en Euskadi 'Santa Zeta' (2025), dirigida por Antonio Muñoz de Mesa, y se proyectará en su versión en euskera 'Decorad'o (2025), película de animación de Alberto Vázquez. Títulos como el 'Drácula' (2025) de Luc Besson, 'La larga marcha' (2025), basada en la novela homónima de Stephen King, la sorprendente producción tailandesa 'Un fantasma útil' (2025) o 'Silencio' (2025), miniserie de vampiras dirigida por Eduardo Casanova, podrán verse durante estos días en el Teatro Principal. Este año se proyectarán en total 30 largometrajes, 36 cortos y 4 capítulos de TV.

Tras su nacimiento el año pasado, la segunda edición de Animedon, sección paralela dedicada al cine de animación japonés, volverá un año más al Teatro Victoria Eugenia, donde se desarrollará la mayor parte de su programación. Se proyectarán tres largometrajes y una sesión familiar, 'Gora eta gora beti', 'Doraemon eta lagunak'. 'Fujiko Fujiori omenaldia', que rinde homenaje al creador de Doraemon, Hattori Ninja y Kiteretsu con la proyección de capítulos históricos de las tres series.

Animedon

Animedon también incluye este año dos exposiciones -'Cinegēmu: Fantasía y terror en el videojuego japonés0 y Euskadi Fantastikoa 21: María Jiménez & Letucse- y talleres y encuentros en FNAC Donostia y Medialab (Tabakalera), así como la tradicional actividad familiar de calle el sábado 1 por la tarde en el Boulevard (Dragon-con).

El Teatro Principal será la sede central del certamen, en la que se proyectará completa la sección oficial de largometrajes de la Semana, compuesta por 22 títulos. En el Teatro Victoria Eugenia se programarán las sesiones cinematográficas de Animedon y el maratón de cortometrajes vascos.

Este año en Tabakalera se programarán dos sesiones: 'Cabeza borradora (1977), primer largometraje dirigido por David Lynch, cuya imagen icónica homenajea el cartel oficial de la Semana de este año; y 'La torre de los siete jorobados' (1944), clásico del cine fantástico español de Edgar Neville, en colaboración con Filmoteca Vasca.

Por otra parte, el 25 de octubre Bang! Bang! presenta en el Principal su habitual sesión doble en colaboración con la Semana, que abre su programación anual, y en la que se podrán ver 'Golpe en la pequeña Chin'a (1986) y 'Jóvenes ocultos' (1987).

Aparte de las ya mencionadas, otras dos exposiciones aparecen en la programación del año: 'Fernando Vicente, Mitos del cine de terror', que podrá visitarse en la Sala de Actividades de la Biblioteca Municipal (San Jerónimo), y la exposición callejera 'Mexicráneos', que desde el pasado 1 de octubre acoge la plaza Ramón Labayen Otras actividades se asoman al programa: se celebrará la décima edición de la clásica Guerra de Fanzines y se han organizado diversas charlas y encuentros.

Este jueves, a las 09.00 horas comenzará la venta de abonos en la taquilla del Teatro Principal. El lunes 27 se venderán las entradas sueltas a partir de las 11.30 horas en las taquillas de los teatros Principal y Victoria Eugenia y en la web de Donostia Kultura. Las entradas para la proyección de 'Gaua' también se venderán en la taquilla y en la web del Kursaal.