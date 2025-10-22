Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación de la programación de la Semana de Cine Fantástico y de Terror Estrada

'Primate', de Johannes Roberts, clausurará la Semana de Cine Fantástico y de Terror

También se podrá ver 'Silencio', la miniserie de vampiras dirigida por Eduardo Casanova

Teresa Flaño

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:58

Comenta

A falta de ocho días para el inicio de la 31 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror, este miércoles se ha ... desvelado su programa completo. Si ya se había anunciado que la inauguración correrá a cargo de Paul Urkijo y su 'Gaua', que recientemente se ha presentado en Sitges, hoy se ha conocido que el título de la clausura será 'Primate', de Johannes Roberts, el director de 'A 47 metros', 'Los extraños: cacería nocturna' y 'Residente Evil: Bienvenidos a Raccoon City'.

