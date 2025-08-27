'Ostegunetako Hilketen Kluba', bihar euskaraz Netflixen
Chris Columbus-ek zuzendutako 'Ostegunetako hilketen kluba' ('The Thursday Murder Club', jatorrizkoan) britainiar krimenezko komedia filma ostegun honetatik aurrera euskaraz gozatu ahalko da Netflixen, Pantailak Euskaraz ekimenak X sare sozialean jakinarazi duenez. «Goi-mailako aktoreak euskaraz entzun ahal izango ditugu Chris Columbus zuzendariaren film berrian. Horrela bai!», dio mezuak.
Richard Osman-en 2020ko eleberrian oinarrituta, Katy Brand eta Suzanne Heathcote-ren gidoia du lanak. Hilketa bat argitzen saiatzen diren adineko detektibe amateur talde baten istorioa kontatzen du filmak. Bata espia zen, bestea erizaina, hirugarren bat buruzagi sindikala eta psikiatra azkena. Besteak beste, Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley eta Celia Imrie dira aktoreen artean.
«Erretiratuentzako konplexu baketsu pribatu batean, lau lagun gertagaitz astean behin elkartzen dira argitu gabe geratu ziren hilketa lokalen kasu zaharrak berrikusteko. Hauek dira: Ron, tatuajez eta iraultzaz betetako aktibista sozialista ohia; Joyce gozoa, itxurazkoa bezain xaloa ez den alarguna; Ibrahim, analizatzeko gaitasun ikaragarria duen psikiatra ohia, eta Elizabeth ikaragarri eta enigmatikoa, 81 urterekin ikertzaile amateurren taldeko buru dena... edo ez hainbeste», dio sinopsiak.
«Higiezinen sustatzaile bat hilda aurkitzen dutenean gorpuaren ondoan argazki misteriotsu bat duela, Ostegunetako Krimenaren Kluba bere lehen kasu errealaren erdian dago. Laurogei urtetik gorakoak izan arren, lau lagunek trikimailu batzuk gordetzen dituzte mahukan», gehitzen du.
Horretaz gain, azken egunotan igo dira plataforma berera euskarazko azpitituluekin 'Canta con las guerreras k-pop' eta 'La lista final: Lobo negro' telesaila eta 'Con el agua al cuello' (2024) Movistar+-era.
