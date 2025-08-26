'Orgullos y Prejuicios' zinema zikloa, Iruñean
Carla Simón zinemagile kataluniarraren 'Romería' hirugarren film luzearen aurrestreinaldia hartuko du Golem Baiona aretoak
J. A.
Asteartea, 26 abuztua 2025, 12:35
Cannesko Zinema Jaialdian Urrezko Palma irabazteko hautagai izan den Carla Simón zinemagile kataluniarraren 'Romería' hirugarren film luzearen aurrestreinaldia hartuko du Golem Baiona aretoak irailaren 4an. GIBarekin bizi diren pertsonei eta haien ingurukoei arreta holistikoa eta integrala emateko lan egiten duen Sare elkarteak antolatutako 'Orgullos y Prejuicios' zinema zikloaren baitan. Sarrerak Golem Baionako leihatilan zein webgunean eskuratu daitezke.
Bere familiari eta HIESaren zein heroinaren ondorioz galdutako belaunaldiari buruz osatutako trilogia –Estiu 1993 (2017), Alcarrás (2022)- itxiko du filmak, eta irailaren 5ean iritsiko da Hego Euskal Herriko zinema aretoetara, eta ostean, 73. Donostia Zinemaldiko Made in Spain atalean ere ersakutsiko dute. Hilaren 4an, aldiz, Golem Baiona aretoan egingo dute aurrestreinaldia, 19:30ean hasita.
Ondokoa kontatuko du: Marina (18), txiki-txikitatik adoptatua, Vigora doa lehenengoz bere aita biologikoaren familiarekin elkartzeko. Bere etorrerak lurperatuta zegoen iragan bat ekarriko du bueltan. Amaren egunerokoak gidatua eta lehengusu berriarekin lotura berezia ezarri ondoren, Marinak familiako zauriak ezagutuko ditu eta, azkenean, apenas gogoratzen dituen gurasoen oroimen zatikatua berpiztu ahalko du.
Simónek aurrez 'Alcarrás' (Berlinaleko Urrezko Hartza) eta 'Estiu 1993' (Zuzendaritza Berri Onenaren Goya) filmak egin ditu. Hirugarrena aretoetara irailaren 5ean helduko da.
