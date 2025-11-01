Niños bajo el hielo del lago

Mira que está bien filmada por su director, que ya demostró excelencia en la primera y maravillosa entrega. Y también en películas de espanto jamás ... degustadas por los cinéfilos cabales, tal que varios 'Sinister' y aquel 'El exorcismo de Emily Rose' que no era gran cosa pero lo dicho, dejaba claro que Scott es un cineastacon todas las de la ley.

Sucede que a veces Mister Derrickson no se junta con buenos libretistas. Puede acontecer igualmente que sus guionistas sí sean de lo mejorcito del horror pero cometan errores y les salga algún churro. Porque verdad es que C. Robert Cagill es todo un profesional. De hecho, suya es la idea de ese secuestrador y asesino de niños cuyos espíritus se comunican con la próxima víctima a través de un viejo teléfono desconectado olvidado en la habitación donde está encerrada. De hecho, él creó el personaje interpretado por Ethan Hawke, que se va convirtiendo poco a poco en uno de los mitos del terror nuevo, como siempre lo serán Freddy, 'It', Michael Myers o Jason. De hecho, y volviendo a la maestría de Scott, la imagen de Hawke, enmascarado como un demonio sonriente patinando sobre el lago helado con un hacha en las manos te espachurra el sistema nervioso.

Hay gente buena, sí, dentro de esta pelicula. Pero el guion no funciona. Es un auténtico chafarrinón que se oculta tras una puesta en escena más que interesante, un montaje de buena potencia y, repito, imágenes que te cortan la respiración como la de la cabina de teléfonos perdida entre los hielos.

Los diálogos son tontos, liosos, y la narración se va deslavazando así que avanza el filme. La protagonista tiene demasiados sueños recurrentes y adivinatorios. Pero hoy, día de Todos los Santos, celebremos al asesino del hacha.