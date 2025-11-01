'Soy Nevenka' filma Japonian izan da
Koldo Zuazua eta Isa Campo, filmaren ekoizle eta idazlea hurrenez hurren, ikus-entzuleekin egon dira hainbat topaketatan
I. M.
Larunbata, 1 azaroa 2025, 11:49
'Soy Nevenka' filmaren aurkezpenarekin zabaldu eta sendotu da Donostia Zinemaldiak (SSIFF) eta Tokioko Cervantes Institutuak 'Donostia Japonian: SSIFF X Tokioko Cervantes Institutua' programaren bidez sustatuko kooperazioa. Hala, Koldo Zuazua eta Isa Campo, filmaren ekoizle eta idazlea, hurrenez hurren, Japonian egongo dira, ikus-entzuleekin egingo diren hainbat topaketatan parte hartzeko.
Halaber, Donostia Japonian: jaialdi baten historia izeneko aurkezpen berezia egingo da, Jose Luis Rebordinos Donostia Zinemaldiko zuzendaria, Lucia Olaciregui zuzendariordea, Isa Campo gidoilaria, Koldo Zuazua ekoizlea eta Daniel Aguilar Zinemaldiak Japonian duen ordezkaria Tokioko Cervantes Institutuan bilduko dituena. Saioa publikoarekiko elkarrizketa ireki gisa sortu da, eta Donostia Zinemaldiaren ibilbidea eskainiko du, baita hark Espainiako zinemaren sustapenean izandako eginkizuna eta Japoniarekiko harreman historikoa ere. Topaketan zehar, lehiaketaren eraldaketak, nazioarteko kolaborazioak eta ikus-entzule japoniarrek zinema iberiarrarekin duten geroz eta interes handiagoa jorratuko dira, jardunaldiari amaiera emateko solasaldi bat egiteaz gainera.
Ekimenak Japoniako hiriburuan zinema-emanaldiak gauzatzea du helburu eta Tokioko Nazioarteko zinema-jaialdian (TIFF) elkarrekiko partaidetza bat barne hartzen ditu ekimen horrek. 2024an hasi zen. 'Donostia Japonian' programaren edizio berri honekin, Zinemaldiak eta Tokioko Cervantes Institutuak Espainiaren eta Japoniaren arteko elkarrizketa zinematografikoaren erreferente bihurtu den lankidetza bat sendotzen dute, zinema espainiar garaikidea hedatzearen eta bi herrialdeen arteko zubi kultural iraunkorrak sortzearen aldeko apustu baten bitartez.
Soy Nevenka' Zinemaldiko Sail Ofizialeko parte izan zen iaz eta Agenda 2030 Basque Country saria jaso zuen.