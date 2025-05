Handitu 'La casa de Ana' dokumentaleko irudi bat.

Nafarroa Shortzinema 2025eko sei film laburrak hautatu dituzte Heldutako 22 lanetatik Your own boss', 'Non zaude?', 'Ziarraize', 'La casa de Ana', 'La raíz' eta 'Belarri gorridun haurra' nagusitu dira