Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de la película de animación de Tatsuya Yoshihara.
Crítica de cine | 'Chainsaw Man: El arco de Reze'

Monstruosidad Humanidad

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:49

Comenta

  • Dirección: Tatsuya Yoshihara.

  • Guion: Hiroshi Seko sobre el manga de Tatsuki Fujimoto Música: Kensuke Ushio.

  • Animación: Mark Boyd Kenta Corcoran, Moaang, Su Min Oh. Con las voces en V.O. de: Kikumosuke Toya, Tomori Kusunoki, Shôgo Sakata, Ai Fairouz.

  • Fotografía: Teppei Ito.

  • Cines: Niessen, Urbil, Garbera, Mendibil (V.O).

  • Duración: 100 minutos.

Me alegra el alma que este prodigio de animación japonesa haya derrotado de largo en la taquilla a esa tontería biográfica de Bruce Springsteen que ... es 'Delivery me from nowhere'. Entre otras cosas porque hay algo, un hilo estremecedor, que conecta este anime con la grandiosa 'Frankenstein' de Guillermo del Toro. ¿El qué? La desazón existencial del personaje por no saber dónde empieza la Monstruosidad y donde acaba la Humanidad. ¿La suya? La de todos. No solo la de las criaturas maldecidas (o bendecidas) por el capricho de su creador , de la Naturaleza, de los Dioses o de los Demonios. También la nuestra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  3. 3 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  4. 4 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  5. 5

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  6. 6

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  7. 7 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  8. 8 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  9. 9

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante
  10. 10 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Monstruosidad Humanidad

Monstruosidad Humanidad