Monstruosidad Humanidad

Me alegra el alma que este prodigio de animación japonesa haya derrotado de largo en la taquilla a esa tontería biográfica de Bruce Springsteen que ... es 'Delivery me from nowhere'. Entre otras cosas porque hay algo, un hilo estremecedor, que conecta este anime con la grandiosa 'Frankenstein' de Guillermo del Toro. ¿El qué? La desazón existencial del personaje por no saber dónde empieza la Monstruosidad y donde acaba la Humanidad. ¿La suya? La de todos. No solo la de las criaturas maldecidas (o bendecidas) por el capricho de su creador , de la Naturaleza, de los Dioses o de los Demonios. También la nuestra.

Esa desolación sin cura atraviesa como un rayo, un relámpago, cada uno de los once volúmenes donde se recopilan todos los mangas sobre 'Motosierra' creados por Tatsuki Fujimoto, cada uno de los fotogramas de los dos largometrajes ya realizados y la superficie de los 12 capítulos de la serie de TV devorados en 2022 por millones de otakus, que seguían, entusiasmos e infelices, el destino de ese cazademonios, híbrido a su vez de uno de ellos. Medio humano, medio demoniaco, siempre en soledad, no tiene en sus manos tijeras como Eduardo o garras de acero como Freddy Krueger sino dos hojas de motosierra. ¿Cómo la de Milei? No, por todos los espíritus, como 'Cara de Cuero' en La Matanza de Texas. Pero con un estallido de colores y formas insuperable. Y con unas imágenes tan cargadas de movimiento que se diría la pantalla fuera romper sus límites y esparcirse, ensancharse, por toda la sala.

De trepidante imaginación, es imprescindible. Para los amantes del anime y para quienes gustan del sabor agridulce del amor. Y con hermosa escena post créditos.