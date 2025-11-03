Los monstruos más clásicos del terror

Sentados en un patio de butacas en primera fila se encuentran Drácula, La Momia, la criatura que surgió de los experimentos del doctor Frankenstein y ... el Hombre Lobo. Detrás de ellos Carrie, Hannibal Lecter, Jack Torrance con su hacha y Freddy Kruegger. Todavía más atrás se vislumbran un tiburón y un alien junto a otros personajes como Norman Bates, el Fantasma de la Ópera, Leatherface, la teniente Ellen Ripley... Una platea con lo mejor del horror en la gran pantalla desde los tiempos del cinematógrafo silente hasta prácticamente la actualidad aparece retratada en el cartel que anuncia la exposición 'Mitos del cine de terror' del ilustrador Fernando Vicente, que hasta el día 16 de noviembre se puede visitar en la sala de actividades de la Biblioteca Municipal, en la calle San Jerónimo de Donostia.

Esta exposición se acerca a algunas de las películas más icónicas del cine de terror, un género que desde el mismo nacimiento del séptimo arte ha ido legando al imaginario colectivo un gran número de personajes, monstruos, criaturas de la noche, seres de otros planetas y de este que forman parte de algunas de las pesadillas favoritas del público de varias generaciones.

Ampliar El primer filme

Veinticinco películas han sido retratadas por Vicente en esta muestra que surge del libro 'Cuando nacen los monstruos-Mitos del cine de terror' (Lunwerg Editores, 2022). De cada uno de ellos se presentan dos imágenes: una ilustración a modo de collage inspirado en el filme y un posible cartel.

La Universal

El artista mezcla en sus dibujos, muy limpios «porque cuando comencé no podíamos retocar y había que ser muy cuidadoso», el poso que dejaron estos filmes cuando los vio por primera vez y las sensaciones que le han producido en su revisión para este trabajo. Reconoce que siente una debilidad especial por las películas de la Universal que vio de pequeño, «incluida 'El fantasma de la ópera', que me encantó» y que ha versionado con un aire art nouveau y con las lámparas que aparecían en el hall del edificio. En el caso de 'Frankenstein' y 'Drácula' también incluye en sus collages homenajes a las múltiples versiones cinematográficas que se han realizado de estos icónicos personajes del terror.

Ampliar La silueta de un escualo deja claro que se trata de un collage sobre 'Tiburón', película que ha cumplido 50 años.

Algunas de sus interpretaciones tienen guiños que no se ven a simple vista. Es el caso de 'Alien', donde aparece un 8. Se trata de una alusión al apelativo que se añadió al título original solo en España: 'El octavo pasajero'

Fernando Vicente, de formación autodidacta, realizó sus primeros trabajos como ilustrador en la primera mitad de los años 80 en las revistas Madrid y La Luna de Madrid. Tras dedicarse a la publicidad a finales de la década de los 90 retomó su actividad como ilustrador. Fue entonces cuando ganó tres premios Award of Excellence de la Society for News Design. Su arte ha aparecido también en revistas como Europa Viva, Ronda Iberia, Lápiz, Rock de Lux, Vogue, Playboy, Gentleman o Interviú.