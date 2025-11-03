Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vicente, junto a las ilustraciones de 'La Cosa', en la visita guiada a su exposición que realizó ayer.

Vicente, junto a las ilustraciones de 'La Cosa', en la visita guiada a su exposición que realizó ayer.
36 Semana de Cine Fantástico y de Terror

Los monstruos más clásicos del terror

Exposición ·

El ilustrador Fernando Vicente reinterpreta los carteles de 25 icónicas películas del género

Teresa Flaño

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Sentados en un patio de butacas en primera fila se encuentran Drácula, La Momia, la criatura que surgió de los experimentos del doctor Frankenstein y ... el Hombre Lobo. Detrás de ellos Carrie, Hannibal Lecter, Jack Torrance con su hacha y Freddy Kruegger. Todavía más atrás se vislumbran un tiburón y un alien junto a otros personajes como Norman Bates, el Fantasma de la Ópera, Leatherface, la teniente Ellen Ripley... Una platea con lo mejor del horror en la gran pantalla desde los tiempos del cinematógrafo silente hasta prácticamente la actualidad aparece retratada en el cartel que anuncia la exposición 'Mitos del cine de terror' del ilustrador Fernando Vicente, que hasta el día 16 de noviembre se puede visitar en la sala de actividades de la Biblioteca Municipal, en la calle San Jerónimo de Donostia.

