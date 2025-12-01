Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los representantes de los festivales donostiarra y malagueño entre los que se encuentran José Luis Rebordinos, Lucía Olaciregui, Asier Etxeandia, Loreto Mauleón, Asier Altuna y Koldo Zuazua. J. G. A.

«En un momento tan difícil, hay que ayudar al cine argentino»

El director del Festival, José Luis Rebordinos, encabeza una delegación que presenta varias producciones vascas en Sudamérica

Teresa Flaño

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:33

Una delegación del Zinemaldia, con su director José Luis Rebordinos al frente, ha visitado Argentina y Uruguay dentro de la segunda edición de MASS, un ... ciclo organizado por el certamen donostiarra, el de Málaga y la productora argentina Orca, que además cuenta con la colaboración del Instituto de Cinematografía (ICAA) y Acción Cultural Española. Este programa itinerante consiste en proyectar seis películas que han pasado por ambos festivales, tres por cada uno de ellos, en emblemáticos enclaves relacionados con la cultura de las capitales de esos países, Montevideo y Buenos Aires.

