«En un momento tan difícil, hay que ayudar al cine argentino»

Una delegación del Zinemaldia, con su director José Luis Rebordinos al frente, ha visitado Argentina y Uruguay dentro de la segunda edición de MASS, un ... ciclo organizado por el certamen donostiarra, el de Málaga y la productora argentina Orca, que además cuenta con la colaboración del Instituto de Cinematografía (ICAA) y Acción Cultural Española. Este programa itinerante consiste en proyectar seis películas que han pasado por ambos festivales, tres por cada uno de ellos, en emblemáticos enclaves relacionados con la cultura de las capitales de esos países, Montevideo y Buenos Aires.

La propuesta del Zinemaldia incluye 'Los tigres', con producción del donostiarra Koldo Zuazua; 'Karmele', dirigida por el bergarés Asier Altuna, y 'La cena', de Manuel Gómez Pereira. Por su parte, Málaga ha elegido 'Sorda', 'Una quinta portuguesa' y 'La buena letra'.

La primera parada ha sido en la Cinemateca de Montevideo y ha resultado una experiencia muy emotiva. Con seis sesiones con las más de doscientas butacas ocupadas, en todas ellas se han producido intensos debates como el que giró en torno a la proyección de 'Karmele', en el que participaron hijos de exiliados vascos que narraron, con los sentimientos a flor de piel, las experiencias vitales de sus padres.

Colaboración

Además de acompañar a estas películas de producción vasca y española para que tengan más posibilidades de distribución, el viaje también tiene un importante componente de colaboración, principalmente con Argentina, donde las políticas culturales de Javier Milei han atacado directamente al cine.

Así, la delegación del Zinemaldia se ha reunido con el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, al norte del país. Probablemente, ya el año que viene, su capital se convertirá en una nueva sede del festival MASS y se está impulsando un programa para jóvenes. Realizarán pequeñas películas con el móvil sobre temáticas sociales. Los ganadores acudirán a los festivales de Málaga y Donostia donde participarán en diversas actividades formativas.

La última etapa de este viaje ha sido Buenos Aires. En primer lugar, en su agenda estaba una reunión con el gobernador de la ciudad para estrechar vínculos establecidos previamente con su ministra de Cultura, –así se denomina a la responsable del área de la capital argentina–, e iniciar una colaboración. «En un momento tan duro que vive el cine de este país, donde su Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) está retirando todas las ayudas, siguiendo las instrucciones del presidente Milei, la provincia de Buenos Aires es uno de los pocos lugares donde se está financiando el cine. Ante esa situación tan difícil, tenemos que ayudarles», explica desde allí el director del Festival donostiarra.

Interlocutor

Para conocer mejor la situación del sector, José Luis Rebordinos y Juan Antonio Vigar, el responsable del certamen malagueño, se han reunido con una treintena de productores. «Nos han explicado dónde podemos ayudar. Ya que el INCAA no parece un interlocutor en estos momentos, hemos quedado en trabajar con la Academia del Cine para ver qué podemos hacer desde nuestros festivales para apoyarles».

Buenos Aires también es una de las sedes de MASS, en concreto las proyecciones están teniendo lugar en la sala Lugones, uno de los centros culturales más importantes de la ciudad.

Una vez concluido el ciclo, José Luis Rebordinos y Lucía Olaciregui, subdirectora del Zinemaldia, permanecerán otros cinco días en la capital argentina para participar en Ventana Sur, el mercado audiovisual más importante de Sudamérica, donde tienen agendadas cerca de cuarenta citas con miembros de la industria latinoamericana.