Salvar la humanidad

Bien, vale, 'Bugonia' es de esas películas que 'hay que ver'. Lo último de Yorgos Lanthimos, el director capaz de unir cine de mal rollo ... y cine taquillero, y con una siempre certera Emma Stone (cierto es que en esta película se la come viva Jesse Plemons, el perfecto malvado loco y roto).

Bien, sí, no hay que dejar pasar 'Bugonia', que versionea una película extravagante, crítica y con mucha retranca que sólo los iniciados vieron, 'Salvar el planeta Tierra', del coreano Jang Joon-hwan (2003).

Empieza el largometraje enganchando. Sorprenden dos primos, uno loco, el otro tonto, Ambos (bueno, más el primero que el segundo) convencidos de que la especie humana está yéndose al garete (hasta ahí tienen bastante razón) debido a una silenciosa invasión de alienígenas de Andrómeda que están fastidiando todo (en fin). Para salvar a la humanidad, planean el secuestro de una 'andromedana'/empresaria de éxito (la Stone, claro).

Lo mejor de esta película un poco de cámara, con pocos espacios y personajes, son los diálogos entre dos personajes tan dispares como el conspiranoico (atormentado porque su madre está en coma) y la secuestrada (que encima tuvo que ver en ello). Conversaciones tensas, ambiguas, con giros, intrincadas.

Todo ello envuelto en un tono retorcido, enfermizo, acentuado por estridentes golpes musicales. Luego resulta que una vez planteada la descacharrante situación y presentado el atractivo trío de protagonistas, la película va haciéndose algo repetitiva, casi previsible. Nada que no solucione un estallido de violencia, una broma absurda y un final desolador.

'Bugonia' es una locura entretenida, dotada de un humor negro poco cómico, pero acaso le falte novedad y profundidad.