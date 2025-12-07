El regreso del padre ausente

Empieza arrolladora la última propuesta del noruego Joachim Trier ('Oslo, 31 de agosto', 'La peor persona del mundo'). Primero, la redacción de una niña sobre ... su casa de madera roja (tierna, pero la casa tiene grietas y los padres hacen ruido con sus riñas). Segundo, la niña ya de mayor, de primera actriz minutos antes de un estreno teatral, con un ataque de pánico («¡no puedo salir!»). Tercero, ella y su hermana en el velatorio de su madre, que se ha suicidado (y el papá distante que entra: «Espero que no sienta que tiene que hacer de padre ahora»).

En 'Valor sentimental' hay mucha miga. Mucho que descubrir, mucho que intuir, mucho que asimilar, a veces abruptamente pero con frecuencia entre silencios y miradas ambiguas.

Trier y su coguionista habitual, Eskil Vogt, despliegan un drama familiar duro pero con sordina y elegancia. Dos hermanas afectadas por un padre director de cine (un tan matizado como opaco Stellan Skarsgård) que les hacía sentir las mejores y al día siguiente les abandonaba. Una hermana, la actriz, que no lo ha superado y en cuyo fondo se ha instalado la tristeza (magnífica Renate Reinsve) y otra de vida más 'normal' que lo lleva mejor (Inga Ibsdotter Lilleaas). El regreso del padre, que le ofrece a Renate protagonizar un guion que ha escrito para ella con conexiones con su vida, pondrá todo patas arriba. ¿Es un intento de recuperar su cariño o una forma de aprovecharse para reflotar su carrera?

Como en la vida, en 'Sentimental Value' nada es blanco ni negro, y ahí debe moverse el espectador. Le ayudan las grandes interpretaciones, la compleja humanidad de los personajes y el peculiar tono no trágico con que se acerca a traumas y decepciones. El resultado es especial. Quedó cuarta en las votaciones del público donostiarra de Perlak, con 8,58 puntos sobre 10.