Una escena de la película de Joachim Trier.
Crítica de cine | 'Valor sentimental'

El regreso del padre ausente

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:44

  • Dirección: Joachim Trier.

  • Guion: Joachim Trier, Eskil Vogt.

  • Intérpretes: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas.

  • Fotografía: Kasper Tuxen

  • Música: Hania Ranis.

  • Producción: Noruega-Francia-Din.-Al.-R. Unido, 2025.

  • Cines: Príncipe, Trueba, Niessen.

  • Duración: 135 minutos.

Empieza arrolladora la última propuesta del noruego Joachim Trier ('Oslo, 31 de agosto', 'La peor persona del mundo'). Primero, la redacción de una niña sobre ... su casa de madera roja (tierna, pero la casa tiene grietas y los padres hacen ruido con sus riñas). Segundo, la niña ya de mayor, de primera actriz minutos antes de un estreno teatral, con un ataque de pánico («¡no puedo salir!»). Tercero, ella y su hermana en el velatorio de su madre, que se ha suicidado (y el papá distante que entra: «Espero que no sienta que tiene que hacer de padre ahora»).

