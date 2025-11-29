Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los actores, en una escena de la película.
Crítica de cine | 'La voz de Hind'

Más que una película

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:52

  • Dirección y guion: Kaouther Ben Hania.

  • Intérpretes: Motaz Malhees, Saja Kilani, Amer Hlehel.

  • Fotografía: Juan Sarmiento G.

  • Música: Amin Bouhafa.

  • Producción: Túnez-Francia, 2025.

  • Cines: Trueba, Niessen.

  • Duración: 89 minutos.

Que 'La voz de Hind' iba a ser una película especial se sabía desde que en la Bienale de Venecia fue acogida con 23 minutos ... de aplausos y se quejaron cuando el palmarés 'sólo' le dio el Gran Premio del Jurado. Y cómo película, ¿qué?

