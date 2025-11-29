Más que una película

Que 'La voz de Hind' iba a ser una película especial se sabía desde que en la Bienale de Venecia fue acogida con 23 minutos ... de aplausos y se quejaron cuando el palmarés 'sólo' le dio el Gran Premio del Jurado. Y cómo película, ¿qué?

Que 'La voz de Hind' era algo más que cine quedó claro cuando en su pase en el Zinemaldia donostiarra, sección Perlak, por las butacas del Victoria Eugenia hubo tráfico de pañuelos de papel y muchos espectadores se sumaron a la manifestación pro-Palestina que les esperaba en la puerta. Tras aquel torbellino de emociones y reivindicación, se contaron los votos para el Premio del Público. No sólo quedó la primera sino que con la mayor puntuación nunca alcanzada, 9,52 sobre 10. 'La voz de Hind' se promociona con esa «puntuación histórica». Y cómo película, ¿qué?

Pues vista ahora en frío, la propuesta de la tunecina Kaouther Ben Hania sigue teniendo ese valor de cine estandarte, de película importante aquí y ahora por razones extracinematográficas, de aldabonazo en las conciencias a través del sencillo truco de resumir la enorme tragedia de Gaza en un caso real, el de una niña atrapada en un coche con sus familiares muertos y esperando un rescate que no llegará.

Como película, 'La voz de Hind' tiene un desarrollo convencional y tramposuelo. Todo está centrado en transmitir la frustración de los miembros de la Media Luna Roja que hablan por teléfono con Hind y en emocionar / conmocionar al público mediante todas las herramientas posibles. También se arma cierto lío entre realidad y ficción, usando los audios verdaderos de las llamadas junto con las voces de los actores e incluso mezclando torpemente imágenes de representación y auténticas, con efecto de distanciamiento. Pese a ello, quien quiera emocionarse o/y concienciarse, lo hará.