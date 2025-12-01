Crítica de 'Subsuelo': Familia agrietada

Sepan que esta coproducción hispano-paraguaya tiene una parte cercana, a través de Kowalski, la productora del donostiarra Koldo Zuazua. Vascas son la animadora, y ... aquí coguionista, Begoña Aróstegui, y la creadora de sonidos interrogantes Maite Arroitajauregi, Mursego.

Valoración Datos Dirección: Fernando Franco.

Guion: Begoña Arostegui y F. Franco sobre una novela de Marcelo Luján.

Intérpretes: Julia Martínez, Diego Garisa, Nacho Sánchez.

Fotografía: Santiago Racaj

Música: Maite Arroitajauregi.

Producción: España-Uruguay, 2025.

Duración: 115 minutos

Y casi tenemos por uno de los nuestros al sevillano Fernando Franco, que tras recibir el Premio Especial del Jurado en el Zinemaldia SSIFF por 'La herida', su primer largo como realizador (ya saben que también es montador y guionista) presentó en Donostia con buena acogida sus siguientes trabajos, 'Morir' y 'La consagración de la primavera'.

No piensen que con tal compañía vayan a sentirse más cómodos en la sala de cine. Al contrario, 'Subsuelo' busca, y consigue, incomodar al espectador. Por una vez, Fernando Franco toma los moldes de un género, el thriller sicológico, para, sin abandonarlos de principio a fin, mostrarnos personajes dolientes, relaciones tóxicas, miradas inquietantes, abusos insoportables, culpabilidades ambiguas. Y la familia, la institución familiar, que ya no es capaz de aguantar tantas grietas.

Tras una escena inicial junto a la piscina entre una chica, su novio y el hermano de ella, la película pronto dará un primer golpe con un accidente de coche confuso, en el que el novio fallece y el hermano queda en silla de ruedas. No queda demasiado tiempo para sentir lástima, que el hermano (un ciertamente áspero Diego Garisa) mostrará el control sobre su hermana, se aprovechará de su sentimiento de culpa para manipularle sicológicamente... Esto, más una mentira que sobrevuela todas las relaciones, sirve para montar una película fría, enfermiza y turbadora. Quizás también sin una línea definida y con cierto desmadre final.