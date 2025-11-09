Crítica de 'Siempre es invierno': Véase tapado con una manta

Cuenta el escritor y cineasta David Trueba que, cuando empezó a redactar esta historia sobre un arquitecto paisajista despistado en lo sentimental, no lo tuvo ... claro. Tardó en decantarse si su historia sería una novela o un guion cinematográfico. Terminó en libro, 'Blitz'.

Valoración Datos Dirección y guion: David Trueba.

Intérpretes: David Verdaguer, Amaia Salamanca, Isabelle Renauld.

Fotografía: Agnès Piqué Corbera.

Música Maika Makovski.

Cines: Antiguo Berri, Príncipe, Niessen, Mendibil..

Duración: 117 minutos.

Sin embargo, había algo en el carácter visual de la historia, y en que su telón de fondo sea algo tan cinematográfico como el paso del tiempo, que parecía seguir pidiendo una película. Once años después, rompiendo su propia norma, por primera vez Trueba adapta al cine una novela.

Salimos ganando una estupenda película otoñal/invernal y el descubrimiento de que otro David, Verdaguer, es la perfecta extensión a la pantalla de David Trueba. Ya se conocieron en su anterior largometraje, 'Saben aquell', el de Eugenio. Ahora, como en las últimas películas de Woody Allen, descubrimos en la ironía, aire patoso, encanto y tendencia a envolverlo todo en humor del personaje de Verdaguer las del cineasta.

'Siempre es invierno' está en las antípodas del cine rimbombante y espectacular. Aquí tenemos una propuesta intimista, agridulce, sencilla pero para nada simple. Un tipo de cine sereno y matizado que parece que ya no se lleva. Una película para ver tapado con una manta.

Nos cuenta las vicisitudes de un arquitecto paisajista al borde del fracaso profesional y personal en Lieja (Bélgica). Descolocado porque su pareja le haya dejado por sorpresa y mal, y por vivir un breve encuentro con una mujer mayor que él, se sienta despistado en los fríos bancos de los parques. La película que clausuró la Seminci tiene tristeza y humor, calidez humana y frialdad ambiental, una mirada a nuestra fragilidad, frases redondas y ¡los tambores de Calanda! «Y ahora, ¿qué hacemos?».