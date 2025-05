Crítica de 'Septiembre dice': Dos hermanas raras

Comenta Compartir

No es que la recomendemos, desde luego no para todos ni para todo momento. Tampoco es que la defendamos, menos aún cuando no acaba de ... convencernos. Pero si ustedes tienen ganas de cine diferente, sepan que en un rincón de la cartelera les espera esta extravagante opera prima sobre dos hermanas raras que acaso les sorprenda, seguramente les perturbe, puede que hasta les irrite, y en todo caso les alejará del cine estandarizado.

Valoración Datos Dirección: Ariane Labed.

Guion: Ariane Labed, sobre un libro de Daisy Johnson.

Intérpretes: Mia Tharia, Pascale Kann, Rakhee Thakrar.

Fotografía: Balthazar Lab.

Música: Molly Nilsson. Irlanda-R. Unido-Alemania-Fr., 2024.

Cine: Niessen.

Duración: 100 minutos. La actriz franco-griega Ariane Labed, presente en algunos títulos claves del nuevo cine griego, como varios de Yorgos Lanthimos, debuta como realizadora adaptando la novela 'Sisters' de la británica Daisy Johnson. Un relato de pesadilla centrado en dos extrañas hermanas, con nombres de meses en la versión original, September y July. Son dos adolescentes inadaptadas, las raritas del instituto, que se defienden y aislan de un mundo hostil mediante una tóxica relación de dependencia. July hará todo lo que Septiembre le diga, ya sea marcar su nombre en la ventana de la casa irlandesa de veraneo a la que se trasladan con su desbordada madre, comerse un bote de mayonesa o... Funciona 'Septiembre dice' como turbador reflejo de lo punzante, asfixiante e inhóspito que puede resultar nuestro mundo. Logra Ariane Labed una desequilibrante sensación de que algo está a punto de estallar, incluso aunque no estalle. Sí que la relación da un vuelco cuando July descubre el sexo y surge un distanciamiento entre las dos fascinantes y oscuras hermanas. Lástima que la atmósfera, personal pero con influencias del terror psicológico y el drama gótico, que va construyendo se venga abajo con un final sorpresivo forzado. En todo caso, ahí queda un debut irregular pero osado e intrigante, lanzado en Un Certain Regard.

