Crítica de 'El planeta de Janet': Tiempo de confidencias

Profesora de cine, autora teatral (ganó el Pulitzer por el libreto del drama 'The Flick') y cuñada de Noah Baumbach, la estadonidense Annie Baker ha ... debutado como realizadora y guionista de cine con esta singular película que se escapa de las etiquetas.

Valoración Datos Dirección y guion: Annie Baker.

Intérpretes: Julianne Nicholson, Zoe Ziegler, Will Patton.

'El planeta de Janet' es una muestra de cine intimista y sensible, con sus protagonistas cenando plácidamente en un porche o susurrando de noche en la cama. Y a la vez hay en ella cierto distanciamiento hacia sus criaturas, tanto físico (abundan los planos generales en que vemos a los personajes a lo lejos) como espiritual (interpretamos la naturaleza de sus personas por lo que van diciendo y haciendo, pero permanecen enigmáticas).

Durante la primera hora de 'El planeta de Janet', el espectador puede preguntarse por qué se titula así, cuando la protagonista no es Janet, la madre divorciada que practica acupuntura, sino su hija de once años Lacy, la chavala a la que le cuesta hacer amigos, que juega con figuritas y observa con curiosidad a su madre y sus relaciones. Durante la primera mitad del metraje, los adultos son seres lacónicos que apenas hablan y no contestan a las preguntas de Lacy. Luego, sin embargo, empiezan a hablar y no callan, analizando cómo se ve cada uno a sí mismo y a los demás, hablando de Dios o del saberse, ella, atractiva para todos los hombres.

Las conversaciones y relaciones de 'El planeta de Janet' van quedando un poco en el aire, en cierta inconcreción (o al menos este crítico no acabó de pillar su sentido global). Una lástima que se quede a medio camino esta propuesta capaz de crear un clima especial para las confidencias y un estilo particular y sugerente. Contribuye a ello la intérprete de Janet, Julianne Nicholson, una de esas actrices que hemos visto en mil películas y series, y no nos cansamos de admirar su magnética elegancia.