Un fotograma de la película.
Crítica de 'A pesar de ti': Las parejas de madre e hija

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:56

Todos son guapos, ricos, perfectos, sonrientes, buenos en el sentido de tener buen corazón y de buenorros/buenorras, en este producto comercial apropiado para una ... siesta televisiva o un domingo tontuelo en alguna plataforma (si bien ninguna lo produce), pero algo endeble para una sesión en pantalla grande.

