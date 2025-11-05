Crítica de 'A pesar de ti': Las parejas de madre e hija

Todos son guapos, ricos, perfectos, sonrientes, buenos en el sentido de tener buen corazón y de buenorros/buenorras, en este producto comercial apropiado para una ... siesta televisiva o un domingo tontuelo en alguna plataforma (si bien ninguna lo produce), pero algo endeble para una sesión en pantalla grande.

Valoración Datos Dirección: osh Boone.

Guion: Susan McMartin, sobre la novela de Colleen Hoover.

Intérpretes: Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames.

Fotografía: Tim Orr.

Música: Nate Walcott.

Cines: Antiguo Berri, Garbera, Urbil, Niessen. Mendibil.

Duración: 117 minutos.

Basándose en uno de esos best-sellers estadounidenses, de Colleen Hoover (escritora de 'Romper el círculo'), Josh Boone (que dirigió la adaptación de 'Bajo la misma estrella') cuenta con Allison Williams ('M3gan'), la cantante y actriz Mckenna Grace ('Cazafantasmas: Más allá'), Dave Franco (los 'Ahora me ves', incluido el tercero que se estrena el día 14) y Mason Thames (la versión con humanos de 'Cómo entrenar a tu dragón') para montar una película en la que el espectador está comodísimo sabiendo lo siguiente que va a pasar.

Lo más original de 'A pesar de ti' es que une dos o tres tramas románticas con una historia de alejamiento/acercamiento entre madre e hija. Por lo demás, tenemos a dos parejas, formadas por sendas hermanas (ya nos fijamos que el novio de una en realidad ama a la otra hermana). El lío surge cuando fallecen en accidente de coche los otros dos, que estaban liados sin que nadie lo sospechase, para sorpresa de los supervivientes. Ella es madre y decide no contar a su hija, quien a su vez empieza a vivir su primer romance, la aventura que vivían su padre y su querida tía. Resulta más enredoso escrito que visto.

Que los actores adultos interpreten a sus personajes de mayores y también cuando estaban en el instituto parece lo más normal en este mundillo de bellezas y sentimientos en que nos mete 'A pesar de ti', cine de usar y tirar en el que apenas podemos destacar el encanto de la pareja joven.