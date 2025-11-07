Crítica de 'Monsieur Aznavour': For me, formidable
San Sebastián
Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:03
Resulta peculiar esta película biográfica sobre la gran estrella de la 'chanson' francesa Charles Aznavour. Acumula unos cuantos aspectos en contra, al mismo tiempo que ... desprende una contagiosa vitalidad y funciona como una gozosa colección de canciones.
-
Dirección y guion: Mehdi Idir, Grand Corps Malade.
-
Intérpretes: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup.
-
Fotografía: Brecht Goyvaerts.
-
Música: Varda Kakon. Francia, 2024.
-
Cines: Príncipe.
-
Duración: 133 minutos
Escuchadas en la voz del gran Aznavour, en la del actor protagonista Tahar Rahim (sí, el chico de 'Un profeta', aquí con demasiado maquillaje y demasiados tics de imitador encima) y de otros cantantes, escuchamos 'La Bohéme'/'La bohemia', 'Les comediens', 'She', 'For me, formidable'... y todos sus grandes éxitos. Bueno, todos no, que inexplicablemente en una recopilación tan larga no aparece 'Venecia sin ti', a saber por qué.
'Monsieur Aznavour' recorre toda la vida del cantante y compositor armenio. Y resulta más agradable en su infancia y juventud, en que su figura entusiasta en busca del éxito con su amigo Roche, rodeada del triste contexto de la ocupación nazi y la postguerra, contagia vigor y alegría.
Luego el guion se va escorado hasta centrarse en un solo aspecto de Aznavour, uno antipático y en el que insiste mucho. Su carácter egoísta, machista y ambicioso, siempre dispuesto a alejarse de sus mujeres y sus hijos, y obsesionado por trabajar mucho para conseguir un éxito que después le dejará insatisfecho.
Menos mal que, aunque la historia vaya haciéndose bola a lo largo de dos horas y cuarto, las continuas canciones estimulan al espectador, así como la aparición de figuras coetáneas, especialmente Édith Piaf (Marie-Julie Baup), su irónica protectora inicial, pero también más fugazmente Johnny Hallyday, Frank Sinatra o François Truffaut (condensa la larga trayectoria en el cine de Aznavour en un plano del rodaje de 'Disparen sobre el pianista'). Biopic irregular para recuperar a un cantante eterno.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión