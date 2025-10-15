Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vicent Lindon encarna a un padre que no entiende la deriva de su hijo.
Cine

Crítica de 'Jugar con fuego': El padre del violento

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:03

Comenta

Es curioso que dos mujeres cineastas, las francesas hermanas Coulin ('17 filles', 'La escala') firmen la película más masculina de la actual cartelera En 'Jugar ... con fuego' apenas salen chicas (y para una que sale, bailando con un hijo, este acaba olvidándose de ella y bailando con su padre). El ambiente laboral de los mecánicos ferroviarios, las gradas de un estadio de fútbol, los grupos de ultraderecha... todos son espacios con energías varoniles.

