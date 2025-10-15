Crítica de 'Jugar con fuego': El padre del violento

Es curioso que dos mujeres cineastas, las francesas hermanas Coulin ('17 filles', 'La escala') firmen la película más masculina de la actual cartelera En 'Jugar ... con fuego' apenas salen chicas (y para una que sale, bailando con un hijo, este acaba olvidándose de ella y bailando con su padre). El ambiente laboral de los mecánicos ferroviarios, las gradas de un estadio de fútbol, los grupos de ultraderecha... todos son espacios con energías varoniles.

Valoración Datos Dirección: Delphine Coulin, Muriel Coulin.

Guion: Delphine y Muriel Coulin, sobre un libro de Laurent Petitmangin. I

Intérpretes: Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon.

Fotografía: Frédéric Noirhomme.

Música: Pawel Mykietyn.

País: Francia-Bélgica, 2024.

Cine: Trueba.

Dirección: 119 minutos.

A la fuerza, también es masculino el hogar de los protagonistas. La madre murió hace tiempo y Pierre (Vincent Lindon) ha criado a sus dos hijos. Entre los tres se apoyan y se quieren. El hijo menor, Louis, va camino hacia la Universidad de la Sorbona y el mayor, Fus, juega a fútbol, no trabaja y cada vez tendrá más amigos ultras y se sentirá más cercano a su ideología y sus dinámicas.

'Jugar con fuego' tiene la virtud de plantear un tema interesante, la creciente captación por parte de grupos extremistas y violentos de jóvenes desesperanzados, y la frustración de sus familias, incapaces de apartarles de ese camino. Otro punto a favor de la película son sus interpretaciones. Vincent Lindon, como el padre primero irritado, luego preocupado, más tarde triste y finalmente desolado, obtuvo la Copa Volpi en Venecia por este papel que le viene como anillo al dedo, y están en su punto los jóvenes que hacen de sus hijos, Benjamin Voisin ('Las ilusiones perdidas' y pronto, la versión de 'El extranjero' de Ozon, preestrenada en Perlak) y Stefan Crepon.

Lo que ocurre es que 'Jugar con fuego' se queda un poco ahí, sin abordar otros aspectos, dándole vueltas a la caída del hijo y, sobre todo, a la perplejidad e impotencia del padre. Un drama familiar que funciona mejor en lo personal que en lo político.