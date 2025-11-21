Crítica de 'Los colores del tiempo': 'Impression, soleil levant'

El francés Cédric Klapisch es de esos realizadores centrados en hacer bien películas agradables, sin grandes pretensiones, que suelen gustar más a los espectadores que ... a los críticos: 'Como en las mejores familias', 'Una casa de locos', 'Nuestra vida en la Borgoña', 'Tan cerca, tan lejos'... Con 'Los colores del tiempo' ha logrado que le programen por primera vez en Cannes (fuera de concurso). Ciertamente, sin abandonar su línea de cine digamos amable y poco autoral, da un paso adelante.

Valoración Datos Dirección: Cédric Klapisch.

Guion: Cédric Klapisch, Santiago Amigorena.

Cédric Klapisch, Santiago Amigorena. Fotografía: Alexis Kavyrchine.

Música: Rob.

Producción: Francia-Bélgica, 2025.

Cines: Príncipe.

Duración: 124 minutos

Con esto, y con los cuatro seguramente excesivos puntos que le damos, queremos decir que 'Los colores del tiempo' no pasará como una de las grandes películas del año, pero que su visionado no puede ser más grato.

'Los colores del tiempo' salta con gracia entre dos años distantes, 1895 y 2025. En 1895, una chica abandona su pueblo de Normandía para buscar en París a su madre. Se encuentra con la torre Eiffel, el desarrollo de la fotografía, una ciudad en ebullición y la aparición del impresionismo. En 2025, una treintena de personas recibe la sorpresa de que son herederas de aquella mujer y de su hasta entonces cerrada casa de Normandía. Cuatro de ellos acudirán a verla y a través de fotografías, cartas y cuadros reconstruirán la historia de aquella familia desconocida.

Todo se desarrolla más o menos conforme a lo previsto, sin sobresaltos y con ternura, pero atesora 'Los colores del tiempo' la peculiaridad, hoy en día toda una rareza, de que cuenta sus múltiples historias sin el menor sensacionalismo (y con el mayor impresionismo), sin que haya personajes malvados ni en verdad conflictos.

Es la vida que fluye, con sus incertidumbres y alegrías, en esta pequeña y acaso convencional pero sí, muy bonita película sobre el arte, el amor, la familia y las raíces que nos unen.