Miguel Machalski: «En el cine y en las series ahora se llevan las familias disfuncionales»

El analista de guiones argentino Miguel Machalski imparte desde hace varios años en Donostia un taller de escritura de proyectos de largometrajes y documentales organizado ... conjuntamente por Europa Creativa Desk Media Euskadi y Tabakalera. Este año tampoco ha faltado a su cita.

– La figura del consultor de guion es bastante desconocida.

– ¡Si lo sabré yo que es desconocida! Hasta mis amigos me lo preguntan. No existe la figura del consultor de pintura, no hay un tipo detrás del pintor diciéndole que es mejor poner verde que azul. Lo mismo sucede con la poesía, la música... En el guion es distinto porque se trata del primer paso hacia una obra que es la película. Como hay un proceso de construcción puede hacer falta una persona con la que puedas intercambiar ideas y plantear las etapas que conducen al producto final, la película. Otro punto, no menor, es que para escribir una novela o pintar un cuadro no hace falta tanto dinero. Para una película hacen falta cientos de miles de euros, si no millones, con lo cual ese proceso tiene que ser mucho más meticuloso. El consultor tiene una mirada sin intereses personales. Quiero que se hagan las películas, pero si no llegan a buen puerto no me repercute financieramente.

– Pero sus amigos le mirarán con admiración cuando les dice que ha participado en proyectos como 'Mar adentro', 'Billy Elliot o 'Million Dollar Baby'.

– No, siguen diciendo ¿qué eso exactamente? Es una figura que está en la sombra. Además, en esas películas yo no tuve incidencia directa. En esa época trabajaba con grandes productoras que recibían los proyectos y yo era uno de los lectores analistas del guion. Nunca tuve nada que ver con Clint Eastwood, por ejemplo.

– ¿Un consultor tiene que tener algo de psicólogo, de terapeuta?

– Como buen argentino no puedo huir de eso. Creo que más que terapeuta de guionistas lo soy de guiones. Cuando discutes con el guionista sobre por qué escribe la historia o por qué el personaje es de cierta manera, estoy hablando de él de una forma indirecta porque se pone mucho de uno al escribir una historia.

Escritura «Cada vez hay más guiones de películas que su verdadero potencial sería convertirse en una serie»

– ¿El guionista es muy celoso de su obra, pone trabas para que no se toque su trabajo?

– Hay de todo. Está la persona muy abierta, muy humilde, dispuesto a aceptar todo, y también el lado opuesto. A mí no me satisface mucho que me digan a todo que sí o no a todo. Me gusta que ellos se pregunten por qué no me satisface algo concreto. Yo no tengo un enfoque radical. Mi manera es dialogar con el autor y tratar de entender qué quiere contar, sus objetivo, no los míos. En ocasiones trabajo en una película que en mi vida iría a ver, no tiene nada ver con mi gusto. Si alguien me dice que está escribiendo un guion sobre zombies que se comen a los bebés... pues no me apetece mucho. Pero si me dice que está convencido, le voy a ayudar a contar esa historia de la mejor manera posible.

– ¿La proliferación de series de los últimos años ha obligado a cambiar el método de trabajo?

– Mucho, la manera de contar está cambiando mucho. Hay series absolutamente geniales, pero hay muchas que sobran porque la industria audiovisual en ocasiones parece una fábrica de chorizos. Las que son brillantes, en la mayoría de los casos son de una calidad muy superior en cuanto a la narrativa que muchos largometrajes. En cuanto a la manera de escribir, en las series está la posibilidad de desarrollar más profundamente una multitud de personajes. y eso es clave porque conecta al espectador. Lo que estoy viendo son cada vez más guiones de largometrajes que tienen más potencial como serie.

– Muchas películas se estrenan directamente en las plataformas. ¿Eso repercute también en la calidad del guion?

– Depende de la plataforma, pero por lo general sí. En Netflix pocas películas tiene una calidad significativa. El proceso está demasiado industrializado. Con Amazon Prime pasa lo mismo. Tienen tanta necesidad de alimentar permanentemente el mercado que no se detienen en tener una calidad optima.

Inteligencia Artificial «Lo creativo por definición es encontrar algo nuevo dentro de lo existente y lo que hace la IA es usar lo existente»

– ¿Se puede hablar de modas sobre los temas?

– Sí. En este momento en todos lados están de moda las familias disfuncionales estilo 'Sucesión' o tipo unos hermanos que heredan algo, un restaurante por ejemplo, y discuten entre ellos. No digo que sean malas, hay de todo, pero estoy viendo mucho. También se toca reiteradamente el tema de los abusos sexuales. Las plataformas no dejan de tener una mentalidad industrial. Sí una empresa de comidas acierta con un alimento todo el mundo intenta copiarlo para tener también beneficios. En la industria audiovisual sucede lo mismo, en algunos casos solo se imita y en otros se intenta mejorar. El problema es que se produce una saturación.

– A todo estoy hay que añadir la llegada de la Inteligencia Artificial. ¿Cómo va a afectar a la escritura de guiones?

– Es difícil aventurarlo porque esto cambia día a día según se van alimentando los sistemas de la IA con información datos. En este momento Chat GPT te puede escribir un guion que es coherente y lógico, incluso con personajes que tienen cierta sustancia emotiva. Pero claramente el resultado no es el mismo que cuando detrás hay una persona. Lo creativo, por definición, es encontrar algo nuevo dentro de lo ya existente y lo que hace la IA es usar lo existente, aunque sea un cantidad enorme.