Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortada la carretera del faro de Higuer en Hondarribia debido a un incendio
Logo Patrocinio
Miguel Garcés ha mantenido un encuentro esta semana con el público de 'Los domingos' en Zumarraga. Félix Morquecho

«'Los domingos' se prolonga más allá del visionado, la gente quiere hablar»

Tras la Concha de Oro y el éxito de 'Los domingos' en cartelera, el actor Miguel Garcés habla y comparte con el público, esta vez en Zumarraga, las claves de la película

Iker Elduayen

Iker Elduayen

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

Llegó solo, pensativo, en calma. Miguel Garcés desprendía en las calles de Zumarraga aún olor al salitre de Zumaia. Venía directo del rodaje del nuevo ... cortometraje de Alba Lozano, con ese cansancio amable que dejan las jornadas de cámara. Sin embargo, «es donde mejor estoy. Donde siento que soy más yo es en un set de rodaje».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  4. 4

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  5. 5

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  6. 6 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  7. 7 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»
  8. 8 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  9. 9

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias «no comunicadas» de ultras
  10. 10 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «'Los domingos' se prolonga más allá del visionado, la gente quiere hablar»

«&#039;Los domingos&#039; se prolonga más allá del visionado, la gente quiere hablar»