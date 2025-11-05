'Maspalomas' opta a tres Premios Forqué

La película de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi 'Maspalomas' opta a tres premios José María Forqué, los mismos que 'Los domingos' de la vizcaína ... Alauda Ruiz de Azúa, en una 31 edición de los galardones en la que la candidata española a entrar en los Oscar, 'Sirât', de Oliver Laxe, se queda con una sola nominación. Junto a estos tres títulos, completa las nominaciones a Mejor Largometraje de Ficción 'Sorda', de Eva Libertad. Este último título acapara cuatro nominaciones, entre las que se incluyen el Premio al Cine y Educación en Valores –al que también optan la película de los Moriarti y la de Ruiz de Azúa–, y las dos nominaciones a Mejor Interpretación Masculina y Femenina.

En el caso de 'Maspalomas', estrenada en la pasada edición del Zinemaldia, la tercera nominación es para José Ramón Soroiz como Mejor Interpretación Masculina –en competencia con Alberto San Juan ('La cena'), Álvaro Cervantes ('Sorda') y Mario Casas ('Muy lejos')–. La ganadora de la Concha de Oro de este año, 'Los domingos', cuenta con una tercera nominación a Mejor Interpretación Femenina, por el trabajo de Patricia López Arnaiz, quien ya cuenta con un Forqué por su interpretación en 'Ane' y estuvo nominada en la pasada edición por su papel en 'Los destellos'. Junto a la intérprete alavesa, las otras tres actrices nominadas son Ángela Cervantes ('La Furia'), Miriam Garlo ('Sorda') y Nora Navas ('Mi amiga Eva')

En esta edición, los Forqué entregarán el galardón a la Mejor Película Latinoamericana del Año, trofeo al que aspiran 'Belén' (Dolores Fonzi), 'La misteriosa mirada del flamenco' (Diego Céspedes), 'La ola' (Sebastián Lelio) y 'Papeles' (Arturo Montenegro). Las obras finalistas a los Forqué, cuya gala se celebrará el próximo 13 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid, se han designado entre un total de 357 producciones (22 menos que el año pasado).