Jose Ramon Soroiz, en una escena de 'Maspalomas'.

'Maspalomas' opta a tres Premios Forqué

José Ramon Soroiz figura como nominado a Mejor Interpretación Masculina en unos galardones que también apuntan a 'Los domingos' como una de las favoritas

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:44

Comenta

La película de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi 'Maspalomas' opta a tres premios José María Forqué, los mismos que 'Los domingos' de la vizcaína ... Alauda Ruiz de Azúa, en una 31 edición de los galardones en la que la candidata española a entrar en los Oscar, 'Sirât', de Oliver Laxe, se queda con una sola nominación. Junto a estos tres títulos, completa las nominaciones a Mejor Largometraje de Ficción 'Sorda', de Eva Libertad. Este último título acapara cuatro nominaciones, entre las que se incluyen el Premio al Cine y Educación en Valores –al que también optan la película de los Moriarti y la de Ruiz de Azúa–, y las dos nominaciones a Mejor Interpretación Masculina y Femenina.

