Manual para figurantes De izquierda a derecha, Ainhoa Gómez, Ainara Goikoetxea e Izaskun Santiago, figurantes de cine guiuzcoanas. / USOZ Diez claves para saber qué significa ser 'extra' de cine y qué debes tener en cuenta para postularte como candidato AINHOA IGLESIAS San Sebastián Jueves, 20 junio 2019, 20:02

La de 'extra' es una profesión tan esencial para el cine como ambigua para el público en general. Quién más, quién menos, sabe que figurar significa abrazar el rol de un personaje de relleno, pero la información se queda corta cuando alguien decide dar el paso de inscribirse en un casting. «¿Hace falta experiencia?», «¿me pagarán?», «¿puedo hacerlo si ya tengo un trabajo remunerado?», «¿y si estoy percibiendo una pensión por jubilación?». El eco de la incertidumbre se ha visto amplificado en las últimas horas por la noticia de que una agencia donostiarra busca figurantes para la película que Woody Allen va a rodar en San Sebastián. Y es que los guipuzcoanos que se están preguntado: «¿podré salir yo?», son legión.

EL DIARIO VASCO publicó hace unos meses un extenso reportaje sobre el arte de figurar, narrado desde la experiencia de Ainhoa Gómez, Ainara Goikoetxea e Izaskun Santiago, tres guipuzcoanas que han participado en varios largometrajes. En aquel texto dos agencias donostiarras, IVIM y Binahi, pusieron sus conocimientos a disposición del lector con el fin de despejar algunas de las dudas más habituales. Resumimos aquí las diez claves sobre figuración que se pueden inferir de lo que nos contaron y que podrían ser útiles para quienes deseen postularse como 'extra' de cine.

1

¿Qué es ser figurante?

Consiste en rellenar escenas para dotarlas de credibilidad. Los figurantes son todos esos personajes anónimos que arropan al protagonista cuando camina por la calle, los que están sentados en la mesa del fondo cuando tiene una cita, o los que luchan en el campo de batalla sin que ni siquiera adivinemos su rostro. Dicen quienes tienen experiencia en esta labor que «si el espectador no se da cuenta de que estás ahí, significa que has hecho bien tu trabajo». Ser discreto, natural, resultar creíble haciendo mímica y nunca, jamás, mirar a cámara, son los mandamientos de todo figurante.

2

¿Cómo es el 'extra' de cine ideal?

El figurante perfecto es discreto, sabe esperar y tiene mucha paciencia, según los atributos que valoran quienes se dedican a seleccionar a los candidatos. Las jornadas de rodaje suelen ser de muchas horas y con numerosos tiempos muertos en los que hay que permanecer en silencio, por eso las productoras valoran a los 'extras' que saben esperar y que pasan desapercibidos, aunque sin dejar de estar atentos a las órdenes del director.

3

¿Cuántos extras hacen falta para una película?

Poca gente ajena al mundillo percibe de forma consciente la cantidad de personas que aparecen en un solo filme. Según César Sabalia, de la agencia artística IVIM, «una película media, normalita, emplea a entre 250 y 300 figurantes». El número prácticamente se duplica si la producción es de directores reconocidos y, en caso de tratarse de una ficción épica, el dato se dispara a más de mil. «Para 'Sabotage' se utilizaron 2.500 'extras'», puso como ejemplo Sabalia, en referencia al largometraje que los hermanos Ibarretxe rodaron hace una década en Euskadi con las guerras napoleónicas como telón de fondo. «Recuerdo alguna otra película en la aparecen 3.800 vecinos de una misma localidad». No tan elocuentes, pero también significativos, son los volúmenes que se han manejado en títulos más recientes como 'Handia' -con 300 figurantes según la agencia donostiarra Binahi- o 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen, que convocó castings en Irun y Donostia el año pasado para contratar a 500 'extras'. El número de personajes de relleno que se requirará para el proyecto de Woody Allen no se ha hecho público por el momento.

4

¿Es necesario superar alguna prueba para trabajar como figurante?

No. No hace falta pasar ningún casting de interpretación como tal, aunque las agencias suelen citar a los candidatos para conocerlos en persona y elegir los perfiles que mejor se adapten a lo que la película requiere. En las producciones de época las agencias sí deben preparar a la figuración con meses de antelación, pero simplemente para que la imagen de los 'extras' se asemeje a los roles que van a representar. «En 'Handia', por ejemplo, estuvimos preparando a 300 personas con 2 meses de plazo para que no se cortasen el pelo, no se afeitaran la barba, ni se tiñesen. Así mismo tuvimos que asegurarnos de que los figurantes no tuvieran tatuajes visibles, 'piercings', ni nada por el estilo. Un descuido puede arruinar una película», argumentó en base a su experiencia Binahi.

5

¿Cuál es el sueldo de un figurante?

El primer convenio de figuración estatal, firmado en 2017, fijó para 2019 en 50 euros el salario por jornada. El complemento por jornada especial asciende a 9 euros y, la hora extra, a 13,39 euros.

6

¿Se puede vivir de figurar?

No. Las agencias aseguran que el dinero que se puede ganar como 'extra' en una película es un complemento. «El problema es que, por norma general, un figurante no va más de dos o tres veces a un mismo rodaje: no puede ser un día el panadero y, al otro, el recepcionista de la consulta del médico», explicó César Sabalia. «En ciudades como Barcelona y Madrid hay gente que puede llegar a juntar un sueldo, aunque justito. Para eso hace falta un volumen muy grande de proyectos», apuntaron por su parte fuentes de Binahi.

7

¿Pueden trabajar como figurantes las personas que ya tienen un empleo?

La figuración es compatible con otros empleos salvo en el caso de algunos funcionarios que lo tienen expresamente prohibido por temas relacionados con la seguridad del estado. En el caso de los parados tampoco hay problema, pero deben notificarlo a Lanbide.

8

¿Y qué pasa en el caso de los jubilados?

El caso de los jubilados es el más engorroso, ya que la Seguridad Social descuenta de la pensión cada día trabajado. Aseguran quienes tienen experiencia en estos lares que el jubilado que tiene una pensión mínima no suele verse afectado, pero que a aquel que tiene una pensión más elevada no le sale rentable en términos económicos. «Por eso es tan difícil encontrar a personas mayores que quieran participar en los rodajes. Adicionalmente tienen que ir a la Seguridad Social cada vez que se les da de alta y para ellos es un lío», lamentaron desde Binahi.

9

¿Cómo es la figuración para los niños?

Con los niños se funciona igual que con los adultos, pero teniendo en cuenta que son críos. La diferencia básica radica en las horas de rodaje: un niño no puede trabajar más de cinco horas seguidas. Tampoco en horario nocturno, después de las diez de la noche. Además, son necesarios permisos muy estrictos para que los niños puedan participar en la figuración de una película. De hecho cada comunidad tiene sus normativas para autorizar la participación de menores en los rodajes.

10

¿Figurar significa salir en el cine?

No está garantizado. En el montaje final el director suele desechar muchos planos, por lo que es posible que a pesar de haber realizado y cobrado el trabajo, el 'extra' no aparezca al final en la película. No obstante, quienes repiten experiencia consideran que merece la pena probar.