El malayo Tsai Ming-Liang busca espacios en Donostia por los que camine su 'Walker'

Un hombre con una raída túnica roja, descalzo y en completo silencio recorre distintas ciudades. Su paso es lentísimo y muy peculiar. Se muestra inmune ... al ruido generado a su alrededor. Así, desde 2011 ha pasado por Hong Kong, Kuching en Malasia, París, Tokio, Marsella o Washington. Se trata del monje Xuanzang, el protagonista de la serie denominada 'Walker', realizada por el director malayo, aunque desde muy joven reside en Taipéi en Taiwán, Tsai Ming-Liang (1957).

Si hace solo una semana era el italiano Nanni Moretti quien buscaba aquí localizaciones para su siguiente película, ahora es el realizador malayo, un referente dentro de los circuitos de exhibición de cine independiente y cine clubs, quien lleva toda la semana recorriendo Donostia y otros municipios como Pasai Antxo, Oiartzun, una fábrica abandonada de Errenteria, varios pabellones, y un caserío vacío en Igeldo, que «me ha llamado mucho la atención, me ha gustado»..., en busca de espacios por los que hacer caminar de nuevo a su protagonista.

Ampliar Xuanzang en una de las escenas del capítulo rodado en Washington.

Idea de sus distribuidoras

Parece que estaba escrito en algún lugar que Tsai Ming-Liang hiciera andar a su monje Xuanzang por Donostia y sus alrededores. Silvia Cruz y Julieta Juncadella, de Vitrine Films con sede en Trintxerpe, distribuyen desde hace tiempo las películas del director malayo, como por ejemplo la última de ellas 'Days' (2020). Hace dos años quedaron con él en el Festival de Berlín para charlar. Juncadella recuerda desde la sede de la empresa con unas impresionantes vistas al puerto de Pasaia cómo fue ese encuentro: «La conexión fue instantánea y muy buena. Nos reconoció que no era normal que sus películas, dado el tipo de cine que hace, se estrenaran en salas comerciales en Europa y que el caso de España era muy especial».

Pero había más, Silvia Cruz le confesó que además de una admiradora de su trabajo, cuando comenzó en la profesión, una de las primeras películas que distribuyó fue 'Tian bian yi duo yun' ('La nube errante', 2005). Las dos mujeres le invitaron a que viniera a Donostia y que contemplara la posibilidad de que 'Walker' tuviera un nuevo capítulo. Tsai Ming-Liang recuerda con cariño ese encuentro y no ha dudado en tomarles la palabra.

Vitrine Films, con sede en Trintxerpe, distribuye desde hace años en España las películas del prestigioso realizador

Ayer por la tarde, en una charla con este periódico, comentaba que todavía no había encontrado el lugar que hiciera saltar la chispa y que no tiene por qué suceder durante su estancia en Gipuzkoa. Tiene muchos vídeos grabados y cientos de fotografías que debe analizar con detenimiento porque su forma de trabajar es como su cine, pausada. Le gustan las ciudades bonitas, y San Sebastián lo es, «aunque si estás por el centro ves que es muy europea, con muchos elementos en común con París, por ejemplo. A mí me interesa otra cosa. No estoy buscando la postal turística sino edificios en ruinas o lugares singulares. Quiero conocer una Donostia más profunda, donde está la vida cotidiana».

Lee Kang-Sheng

El actor Lee Kang-Sheng, también presente en Donostia, es quien interpreta al caminante silente y protagoniza todas las películas de Tsai Ming-Liang desde 'Rebeldes del dios del neón' (1992), el primer filme que dirigió. Su personaje se llama Xuanzang y está inspirado en un monje budista del mismo nombre de la dinastía Tang que recorrió miles de kilómetros a pie entre China y la India.

'Walker', afirma su creador, «es un concepto» con el que explora el contraste entre la espiritualidad y la vida urbana, usando la figura del monje con su andar hiperlento, que resulta hipnótico, como un elemento de reflexión sobre el ritmo de vida en las ciudades modernas. «Al ser un concepto puede caminar por cualquier ciudad, lo importante es descubrir los sitios especiales por los que hacerle andar. Son esas imágenes las que marcan la historia», y también la planificación de las escenas en las que el azar está muy presente.

Tsai Ming-Liang, que en 1994 ganó el León de Oro en Venecia, no piensa en rodar un largometraje al margen de 'Walker'

El cine de Tsai Ming-Liang no es sencillo, esa mirada contemplativa sirve para «alargar el tiempo» y a muchos puede desconcertar. Esa cuestión no perturba al realizador malayo que ha apostado por ese 'cine slow' desde sus inicios. Con doce películas rodadas, más numerosos cortometrajes y varias series de televisión, también aboga por una forma de vivir tranquila donde la pintura, una afición que ha desarrollado en la última década, se ha convertido en una de sus principales dedicaciones. Por eso, al margen de 'Walker', ve difícil volver a rodar un largometraje. «Eso se lo dejo a los cineastas más jóvenes», comenta.

Ampliar El 'monje' Lee Kang-Sheng, de paisano, disfruta de dulces placeres.

Durante años ha frecuentado los festivales –en 1994 ganó el León de Oro en Venecia por 'Vive l'amour–', y no descarta acercarse al de San Sebastián. El martes visitó Tabakalera y tuvo un encuentro con José Luis Rebordinos, mientras comían en un restaurante cercano descubrieron una pasión en común, la cocina.