Madre no hay más que dos: la viva y su legado envenenado

Cuando muere su madre, con la que no tenía el menor contacto desde hace años, Alice regresa al que fue su hogar, una casa de ... tres plantas en mitad de un bosque en el que pasaron cosas. A partir de esta premisa, el realizador francés David Moreau, que ya estuvo el año pasado en la Semana del Cine Fantástico y de Terror con 'MadS', levanta 'Other', una claustrofóbica película sin apenas diálogos, con pocos personajes y un solo rostro: el de esa Olga Kurylenko que da vida a Alice.

Con nítidas influencias del David Lynch de 'Corazón salvaje' y del Georges Franju de 'Los ojos sin rostro', Moreau presenta una historia que se desarrolla en el aislamiento de una casa con todos los adelantos tecnológicos y cámaras por doquier, cuyas paredes cuentan la historia de Alice sin recurrir a los flashbacks. «La madres, al igual que los padres, pueden jugar un papel terrorífico. Las intenciones pueden ser buenas, pero unos efectos que lo son todo menos buenos». En el centro de la película late una pregunta: «¿Lo monstruoso está en lo que miramos o lo está en cómo lo miramos?»

Puso el realizador francés como ejemplo la película '¿Qué fue de Baby Jane?', que no se centra en las relaciones materno-filiales, sino entre hermanas, y se remitió a 'Cabeza borradora' de Lynch para explicar alguna escena. Éste es su segundo trabajo en dos años porque «a veces estás cinco años para hacer una película y en otras ocasiones se encadenan».

El guion es previo al rodaje de su anterior película y tuvo su germen en un reportaje sobre los concursos de misses en Estados Unidos, «sobre todo, en una madre que necesitaba existir a través de su hija».

Reconoció el director que la relación con Kurylenko durante el rodaje no fue fácil, al menos, al principio. «Está claro que Olga trabaja mucho y tiene una agenda apretada. Los tres primeros días fueron difíciles, luego fue una aliada, pero al principio fue un poco rock and roll».

En cuanto a sus próximos proyectos, Moreau explicó que tiene tres. El primero, será una producción también de género basada en una obra de teatro británica sobre un destacamento militar que permanece aislado y sin comida en una nave espacial. El segundo estará basado en una leyenda urbana estadounidense y el tercero, lo definició como un encuentro entre «'Candyman' y 'Pesadilla en Elm Street'».

'Other' se proyecta este martes en el Principal a las 19.30 horas.