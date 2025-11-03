Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El realizador francés David Moreau, este lunes en Donostia Estrada
Semana del Cine Fantástico y de Terror

Madre no hay más que dos: la viva y su legado envenenado

El realizador francés David Moreau regresa a la Semana de Cine de Terror con la claustrofóbica 'Other', protagonizada por Olga Kurylenko

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

Cuando muere su madre, con la que no tenía el menor contacto desde hace años, Alice regresa al que fue su hogar, una casa de ... tres plantas en mitad de un bosque en el que pasaron cosas. A partir de esta premisa, el realizador francés David Moreau, que ya estuvo el año pasado en la Semana del Cine Fantástico y de Terror con 'MadS', levanta 'Other', una claustrofóbica película sin apenas diálogos, con pocos personajes y un solo rostro: el de esa Olga Kurylenko que da vida a Alice.

