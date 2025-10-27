Loreto Mauleón y Asier Altuna reflexionan sobre el humor de los vascos: «Nos reímos, pero a nuestra manera» Los actores conversan con la presentadora Elena Sánchez antes de la proyección de la película '¡Aúpa, Etxebeste!'

L. G. San Sebastián Lunes, 27 de octubre 2025, 09:23

«¿De qué se ríen los vascos?» fue la pregunta que sirvió como punto de partida para el animado diálogo entre Loreto Mauleón, Asier Altuna y la presentadora Elena Sánchez en el programa 'Historia de nuestro cine', de La 2. La charla tuvo lugar antes de la proyección de la película '¡Aúpa, Etxebeste!' (dirigida por Altuna y Telmo Esnal), una película ya convertida en clásico del humor vasco contemporáneo.

Durante la conversación, los invitados exploraron con humor y complicidad las particularidades de la risa vasca, ese modo tan propio de ironizar sobre lo cotidiano sin perder el respeto por lo que se considera serio.

«Nos gusta reírnos, pero poniendo las condiciones nosotros», confesó la actriz donostiarra Loreto Mauleón, entre risas. «Nos encanta hablar de comida, pero no tanto que otros digan que comemos mucho».

El humor de los vascos, a examen

Asier Altuna, por su parte, apuntó que el humor en Euskadi tiene un matiz especial: «Somos parcos en palabras, pero tenemos mucho humor negro. A veces nos reímos de cosas que para otros son demasiado serias».

Ambos coincidieron en que la forma de expresar las emociones en el norte es distinta. Loreto Mauleón recordó una anécdota teatral que lo ilustra a la perfección: «Lo que sí es una manera diferente de exprearse. Mis amigos del teatro dicen que cuando actúan en el norte creen que el público no se ríe… hasta que llega el aplauso final, enorme. En el sur, en cambio, se oyen carcajadas desde el primer momento. Es simplemente una manera distinta de mostrar lo que uno siente».

