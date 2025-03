La razón del solitario redondel que fustiga la calidad de este filme creado a golpes de micromecenazgo, sustentado por una productora con muchos años de ... experiencia en los audiovisuales cristianos y el apoyo de fundaciones pías tal que Telefamilia no estriba en que sea ultra religioso. Faltaría más. A algunos de nosotros nos encandila el ultra gore y a otros el ultra metal así que que una película defienda que Cristo nos ama como un loco pero que muchos de nosotros le hacemos la cobra de continuo no tiene nada que ver con que solo reciba un entorchado de los cinco posibles en esta sección.

No. Se queda con un chirimbolo porque es bastante mala. Peor aún: muy mala. Por más que uno de sus dos directores sea un buen jornalero de la cámara, ese Cuadri que realizó puñados de episodios de 'Cuéntame&' y 'Al salir de clase' y luego se nos descolgó con aquella coseja pícara que fue 'Operación Concha'. Pero ni por esas, &lsquoCorazón ardiente&rsquo (que comparte sala del Trueba con la ultra black y espléndida 'Queen & Slim') es cinematográficamente muy chunga. Por más que por la pantalla desfilen un ministro (Fernández Díaz), un exorcista y alguna monja en éxtasis. Por más que el efecto especial del corazón palpitante y sangrante, rodeado de espinas nos pudiera recordar a los más ultramontanos seguidores de La Horrorosa esas baladronadas espantosas que para regocijo de sus fans perpetra cierto director japonés ultra puesto de ultra sustancias. Por más que una de su intérpretes sea Karyma Lozano, reina de las telenovelas mexicanas.

Pero no, el filme es malo. Torpe. Impostado en sus imágenes y diálogos. Montado a hachazos. Iluminado sin claroscuros. Rodado a las maneras viejas de la ficción y del documental. No es que sea ultra religioso sino que no ama el Cine como ese Cristo nos ama: con locura.