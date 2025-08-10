Locarnon, sutearen bitartean
Ez da erraza bertara iristea, baina bidaiak merezi du eta zain ditugun lagunek ere bai. Bertan estreinatuko da Ion de Sosa zinemagile donostiarraren 'Balearic' filma
Donostia
Igandea, 10 abuztua 2025, 12:14
Apartekoa da egunotan Suitzako Locarno hirian martxan dagoen zinemaldia, zeinak leopardoa (urrezkoa, jakina) ikur duen. Muturrekoak dira sarri bere hautuak, hain ausartak ze beste zeluloidezko festetan kabida ez duten atrebentzia eta balentria hamaikak aurkitu ohi baitute bertan aterpe, abegi, pantaila.
Ederra da Locarno, udatiarren deskantsurako gune pribilegiatua, Nagusia izena duen lakuaren ondoan eta Alpe suitzarren babesean dagoen bainuetxeetako paradisua.
Ez pentsa, ez da erraza bertara iristea. Hegazkinez joan beharko zenuke Milaneraino eta hantxe tren bat hartu Suitzako Tesino kantonamenduko hiriburua den Mendrisioraino. Ez, bidaia ez da hor amaitzen. Bertan beste tren bat hartu beharko duzu. Edo, aukeran, autobusa. Trenbidetan barna, ordubete emango duzu paisaia ederra ikusten. Busean, berriz, kurba eta sakan eder artean ordu t´erdi pasako duzu, ikusten duzunarekin flipatzen.
Bidaiak merezi du. Locarnon zain ditugun lagunek ere bai. Astelehenean, abuztuak 10 egun dituela, estreinatuko da bertan Ion de Sosa zinemagile donostiarraren 'Balearic' izenburuko filma. Eta ez pentsa programazio ezkutu batean egin diotela lekutxorik. Ez, Concorso Cineasti del Presente sailean dago ikusgai eta lehian. Bai, ondo irakurri duzue, sailak ez ditu etorkizunezko zinemagileak aipatzen bere izenean baizik eta jada, dagoeneko, lanean dihardutenak. Eskarmentua dutenak. Beren asmo eta lanen kalitatea eta bultza frogatu dituztenak.
Horietako bat da Ion, Donostiako Beldurrezko Astearen zaletu amorratua. Ez da Locarnokoa De Sosa bisitatuko duen lehen zinema bilkura. Igualik ez zuen izan bere 'Sueñan los androides' luzearen estreinaldia Berlingo Delphi Palast aretoan. Igualik ez zuen izan Bilboko FANTen 'El fantástico caso del golem' filmaren proiekzioak. Bertan, Ion ez zen autorea (Juan Gonzalezek eta Nando Martinezek sinatzen zuten aldrebeskeria zoragarri hura) baina kameraren ardura onartu zuen alai eta animoso. Bai, Ionek auskalo zer zen fantasia hartan argazki zuzendari jardun zuen
Berdinik ez zuen izan ere, non eta Berlinen berriro, 'Espiritu Sagrado' laburraren estreinuak, mundu osotik etorritako zinema ikasleen aurrean gertatu zena; delirio sakonean erori ziren mundu osotik etorritako zinema ikasleen aurrean, izan ere…
Badu Ionek beste lan bat. Honek ere nahasi zituen bazterrak eta haizeak harrotu: 'Mamantula' jarri zion izenburu, zientzia fikziozko ertametraia pornoa da eta plazerezko zein izuzko ulu eta orro artean estreinatu zen Donostiako Antzoki Zaharrean, bertan mamu, zonbi eta banpiro guztiak presente zirela.
Ionen 'Mamantula' lanak ere nahasi zituen bazterrak eta haizeak harrotu, zientzia fikziozko ertametraia pornoa da-eta
Oraintxe Suitzako Alpeetako magaletan estreinatzen den 'Balearic' horri usain, aroma, lurrin,kirats korrosiboa dario. Beldurrezkoa ematen du hastapenetan.. Eta hala da: oporretan dauden neska-mutil batzuk jenderik gabea dirudien luxuzko etxe batean sartzen dira erdi brometan. Etxean bada egundoko piszina. Ikara maite dugunok ederki dakigu igerilekuak beti direla leku arriskutsuak… Neska-multil horiek ere badakite baina hain tentagarria agertzen da….
Beldurrezkoa da 'Balearic'. Askoz gehiago ere, gizaki multzo baten erretratu latza, garratza-, irudiekin, soinuekin, hitzekin jolasteko gonbita periloso eta haluzinagarria. Bertan, izotzezkoak dira eskulturak eta inurriek jaten dute paellaren azaletik erretako arroza. Buñuelen 'El ángel exterminador'-en imajinak eta sentsazioak sartuko zaizkizu erraietan barrena eta txakur beltz horiek infernutik atera direlako susmoa izango duzu segituan. Zergatik infernutik? San Juan gaua izango baita laster. Ez dugu ordea su beharrik izango… ondoko mendia sutan baitago…
Christina Rosenvinge musikari eta aktorea, Zorion Eguileor berdingabea, aspaldian ikusi gabe genuen Pilar Guerra... Jende interesgarria bildu da piszina horen inguruan
Jende interesgarria bildu da piszina horren inguruan: Christina Rosenvinge musikari eta aktorea, Zorion Eguileor berdingabea, aspaldian ikusi gabe genuen Pilar Guerra... Victor Iriarteren 'Sobre todo de noche'-n ofizioan trebatu zen Cris Neira arduratzen da argiaz (eta ilunaz) eta Xenia Rubiorena da soinu banda. Alta, pelikulan zehar Christinaren beraren 'El mirlo solitario' eta Soviet Gymen beste kanta entzuten dira, sentsazio estraino samarra sorraraziz…
Luzea da Locarnorainoko bidaia. Merezi du baina. Sutan baita mendia eta piszinan lagun talde definigaitza baitago. Firin-faran edo… hil hurren.
