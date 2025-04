¿Quién está on line al otro lado?

Comenta Compartir

Un par de días después de que en el festival de Cine y Derechos Humanos se proyectase el impactante documental checo 'Caught in the Net', donde dos bravos cineastas y tres actrices sin miedo montan un espléndido escenario para mostrar lo muy sucios que pueden ser los abusadores en linea. Unas semanas antes de que Filmin la incluya en su sección de películas imprescindibles y tras haber arrrebatado y molestado en el Atlantida Festival de 2019, Ozzinema, el cónclave de devoradores de celuloide sito en Errenteria, programa para hoy, último jueves de abril, este filme húngaro que, por de pronto, no se parece en nada a lo que hasta ahora los comunes mortales creíamos que era el cine proviniente del país de Kubala, Puskas, San Esteban o la bioquímica Katalin Karikó, que investigó el uso terapéutico del ARNm, tecnología usada posteriormente para el desarrollo de unas cuantas vacunas Covid. Es decir, este primer largometraje de Mihály Schwechtje, nacido en Budapest y cuyo desarrollo del guión de 'Ojalá te mueras' fue premiado en Transilvania, no tiene nada que ver con las extremadas propuestas de Bela Tarr, con la increíble 'En cuerpo y alma' de Ildikó Enyedi o con la letal fisicidad de 'El hijo de Saúl'. Esta 'Remélem legközelebb sikerül meghalnod' roza su piel digitalizada con los atrevimientos de creadores como Lucas Moodysson ('Lijla forever'), con el ya clásico Larry Clark de 'Kids' o con aquella ya vieja pero aún intensa serie inglesa 'Scum'.

Irregular, como casi todas las operas primas, salvaje. tan inmaculada como suciamente perversa; con aires de thriller y colores de manga, incómoda y arriesgada en sus opciones estéticas y narrativas, 'Ojalá te mueras' es la película a ver este 29 de abril.

Ojalá te mueras Valoración: Tres sobre cinco

Dirección: Mihály Schwechtje.

Guion: Mihály Schwechtje.

Fotografía: Máté Herbai.

Música: Péter Bernáth, Balázs Szabadi.

Intérpretes: Szilvia Herr, Kristóf Vajda, Csaba Polgár, Olívia Csúcs, Schell Judit, Dávid Rácz, Judit Lénárt, Róbert Kardos, Pál Mácsai.

Nacionalidad: Hungría, 2018.

Duración: 103 m.

Cine: Niessen. Sesión Ozzinema. Hoy, 19 horas.