Legorreta homenajea a José Ramón Soroiz con la proyección de 'Maspalomas'
El cine de la pequeña localidad se llena para presenciar la película que llevó a su vecino a ganar la Concha de Plata a mejor actor en el reciente Zinemaldi
DV
San Sebastián
Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:19
El cine de Legorreta vivió ayer tarde una jornada muy especial. La pequeña sala de la localidad de Tolosaldea se llenó para estrenar la película ' ... Maspalomas' y homenajear a uno de sus protagonistas y natural del pequeño municipio, el conocido actor José Ramón Soroiz, que acudió en persona a la proyección y fue agasajado por amigos, familiares y vecinos.
El filme, estrenado en el reciente Zinemaldia y que sirvió para que Soroiz se llevara la Concha de Plata a la mejor interpretación masculina, ha supuesto todo un éxito y un broche de oro para la carrera de este popular actor guipuzcoano, que a sus 74 años y tras una larga trayectoria en filmes y series televisivas, principalmente en euskera, se ha llevado el mayor reconocimiento. Soroiz, que estuvo acompañado entre otros por los directores de la obra, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, de Moriarti Produkzioak, también va a ser homenajeado por el Ayuntamiento de Legorreta.
«Muy orgulloso»
En esta película dramática, el actor interpreta a un hombre gay, Vicente, de 76 años, que rompe con su pareja y regresa a San Sebastián, donde se reencuentra con su hija, a la que había abandonado hace años. El protagonista se ve obligado a ingresar en una residencia de ancianos y decide ocultar su condición de homosexual.
Soroiz, en declaraciones a ETB, se mostró «muy orgulloso» del reconocimiento recibido por sus vecinos, y reconoció que al principio sintió algo de pudor: «Me daba vergüenza pensar en qué pensarían mi familia, mi cuadrilla de amigos y mis vecinos», señaló.
