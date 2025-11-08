Legorreta homenajea a José Ramón Soroiz con la proyección de 'Maspalomas'

El cine de Legorreta vivió ayer tarde una jornada muy especial. La pequeña sala de la localidad de Tolosaldea se llenó para estrenar la película ' ... Maspalomas' y homenajear a uno de sus protagonistas y natural del pequeño municipio, el conocido actor José Ramón Soroiz, que acudió en persona a la proyección y fue agasajado por amigos, familiares y vecinos.

El filme, estrenado en el reciente Zinemaldia y que sirvió para que Soroiz se llevara la Concha de Plata a la mejor interpretación masculina, ha supuesto todo un éxito y un broche de oro para la carrera de este popular actor guipuzcoano, que a sus 74 años y tras una larga trayectoria en filmes y series televisivas, principalmente en euskera, se ha llevado el mayor reconocimiento. Soroiz, que estuvo acompañado entre otros por los directores de la obra, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, de Moriarti Produkzioak, también va a ser homenajeado por el Ayuntamiento de Legorreta.

«Muy orgulloso»

En esta película dramática, el actor interpreta a un hombre gay, Vicente, de 76 años, que rompe con su pareja y regresa a San Sebastián, donde se reencuentra con su hija, a la que había abandonado hace años. El protagonista se ve obligado a ingresar en una residencia de ancianos y decide ocultar su condición de homosexual.

Soroiz, en declaraciones a ETB, se mostró «muy orgulloso» del reconocimiento recibido por sus vecinos, y reconoció que al principio sintió algo de pudor: «Me daba vergüenza pensar en qué pensarían mi familia, mi cuadrilla de amigos y mis vecinos», señaló.