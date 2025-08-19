Lau euskal film proiektatuko dira Argentinan
Azken urteotan laudatuenak izan diren 'Cinco lobitos', 'Maixabel', '20.000 erle espezie' eta 'Azken erromantikoak' ikusgai izango dira Buenos Airesen
J. A.
Asteartea, 19 abuztua 2025, 15:21
Azken urteotan filmatu diren euskal filmetatik ladatuenetako lau, 'Cinco lobitos', 'Maixabel', '20.000 erle espezie' eta 'Azken erromantikoak', ikusgai izango dira Buenos Airesen (Argentina) Nazioko Kongresuko Liburutegian 'Euskal Zinema Ibiltaria' zikloaren baitan. Abuztuaren 5ean abiatu zen lehen filmarekin eta, hartan bezala, helduko diren saio guztietara bertaratzeko sarrera doan da.
2025eko zikloa, Iciar Bollainek zuzendutako 'Maixabel' (2021) lanarekin abiatu zen. Bigarrena berriki egingo da Alauda Ruiz de Azuaren 'Cinco lobitos' (2022) opera primarekin. Laia Costa protagonista duen filma amatasunaren eta zaintzaren haritik tiraka sortua da, ama izan berri den eta nola jokatu behar duen ez dakien Amaiaren paperean ikusiko dugu, eta Susi Sanchez Goya sariaren irabazleak bete du Begoña amaren papera; Ramon Bareak Koldo aitarena. Horrez gain, Mikel Bustamante jarri da Javi senar umoretsu eta, tarteka, axolagabearen paperean.
Hirugarren saioa abuztuaren 19an izango da eta Estibaliz Urresolaren '20.000 erle espezie' (2023) obra pantailaratuko dute. Hiru belaunalditako emakumeek osatutako familia-erlauntza du ardatz: Coco da filmeko protagonista, zortzi urte ditu, eta ez dator bat gainontzekoek berarengandik espero dutenarekin. Ez du ulertzen zergatik. Inguruko guztiek beti Aitor deitzen dioten arren, berak ez du bere burua izen horrekin identifikatzen.
Azkenik, David Perez Sañudoren 'Azken erromantikoak' (2024) drama intimistarekin emango diote akabera 2025eko Euskal Zinema Ibiltaria zikloari, abuztuaren 26an. Paper fabrika batean lan egiten duen Irune da protagonista, gizarteak galdu dituen balioei eusten dien emakumea. Miren Gaztañagak haragituko du bularrean koskor bat detektatzen diotenean bizitza osoa birplanteatu beste erremediorik izango ez duen emakume protagonista.
Euskal jatorriko Carlos Gabilondo argentinarra 'Zinema gizona' ezizenarekin ezaguna da Argentinan. Zinemazaletasuna eta euskal sustraiak uztartzeko bide gisa, euskal filmak, laburrak zein luzeak, eskaini ditu azken hamarkadan herrialdeko hainbat euskal etxetan Euskal Zinema Ibiltaria proiektuaren bidez.
