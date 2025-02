'La isla de los faisanes' inaugurará el Festival de Cine y Derechos Humanos

'La Isla de los Faisanes', la primera película de Asier Urbieta, inaugurará el próximo 4 de abril la 22ª edición del Festival de Cine ... y Derechos Humanos de Donostia. Será el Teatro Victoria Eugenia quien se encargue de proyectar el largometraje que abrirá la programación del certamen que cada año organiza el área de Derechos Humanos del Ayuntamiento junto a Donostia Kultura.

Una producción vasca, que a lo largo del filme fusiona diálogos en euskera y francés, rodada el pasado año, durante seis semanas, en los espacios naturales donde sucede la trama: Irun, Hendaya y Donostia, puesto que la acción transcurre en mitad del río Bidasoa, la frontera natural que separa la Isla de los Faisanes el condominio más pequeño del mundo, dividida en dos mitades: una al Estado español y la otra mitad al francés. Laida y Sambou, una pareja local, pasea frente a la isla cuando ven cruzar a dos personas intentando llegar al otro lado. Días después, misteriosamente, un cadáver aparece en el intercambio de la soberanía de la isla a la espera de que alguien se haga cargo.

Protagonizado por la ganadora del Goya Jone Laspiur ('Ane', 2020) y el actor teatral Sambou Diaby, colaboran en el reparto los actores Itziar Ituño y Josean Bengoetxea. Coescrita por Asier Urbieta y Andoni de Carlos, ganador del Goya por 'Handia' en 2017, es el primer thriller fronterizo, el estreno en el largometraje, del novel Asier Urbierta, curtido en la dirección de series, cortometrajes y documentales.

Urbieta leyó un domingo en el periódico cómo «unos ciclistas transitaban por la ribera del Bidasoa y escucharon los gritos de auxilio de dos personas que estaban intentando cruzar la frontera nadando, pero la corriente se lo impedía. Me puse en su lugar y una pregunta me empezó a rondar en la cabeza: ¿Qué hubiera hecho yo? Me encantaría responder que me hubiera tirado, pero no lo tengo tan claro. A partir de estos acontecimientos reales, desarrollé la historia», revela sobre 'La Isla de los Faisanes' que llegará a salas comerciales tras su paso por el festival, el 22 de abril.

Lucha por los derechos

Un año más, el certamen donostiarra que aborda el cine social y reivindica, a través de la gran pantalla, los derechos humanos contará con títulos de temática social. Destacan en el avance de la programación de este año la lucha por los derechos civiles en EE.UU. a través de la figura de Harry Belafonte en 'Following Harry' de Susanne Rostock. La lucha de Souleymane en su historia filmada en Francia, el día a día de un migrante guineano que trabaja como repartidor de comida por las calles de París o la historia de un grupo de mujeres que se dedican a limpiar cada día los espacios públicos de la Ciudad de México son algunos de los temas que tratarán las cintas, un total de siete producciones por el momento, que componen la sección oficial de este 2025.

Avance de la programación 'Flying Hands' (2024). Paula Iglesias, Marta Gómez. España.

'Following Harry' (2023) Susanne Rostock. EE.UU.

'La historia de Souleymane' (2024). Boris Lojkine. Francia

'The Legend of the Vagabond Queen of Lagos' (2024). The Agbajowo Collective. Nigeria-Alemania-Sudáfrica-EE.UU.

'The New Year That Never Came' (2024) Bogdan Mureşanu. Rumanía-Serbia.

'Tratado de invisibilidad' (2024) Luciana Kaplan. México.

'Waves' (2024). Jiří Mádl. República Checa-Eslovaquia.

Las tertulias que se suman al programa se realizarán tras las proyecciones de las 19.00 y las 20.00 horas. Unos encuentros en los que se ahondará sobre diveros temas de actualidad, con la participación de representantes de las películas, además de activistas y organizaciones que trabajen en el ámbito de los derechos humanos, que compartirán sus experiencias con el público.