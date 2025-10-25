Isabel Coixet retoma el tema de 'Mi vida sin mí' en su primera película italiana

«Yo tardé en decir que sí al proyecto, porque ya había hecho una película, 'Mi vida sin mí', que tiene muchos puntos de contacto ... con el tema de esta, pero en realidad es otra cosa, otro personaje femenino, Y me pareció que podía darle una vuelta de tuerca a una de mis obsesiones, que es, más que cómo morir bien, cómo vivir bien sabiendo que nos vamos a morir».

Isabel Coixet aborda esta cuestión en 'Tres adioses', la película con la que anoche inauguró la Seminci vallisoletana por tercera vez (también lo hizo con 'La librería' y 'Nieva en Benidorm'). Si en 'Mi vida sin mí' (2002) se centraba en el legado que una mujer dejaba a su muerte a sus hijas, en esta ocasión la protagonista que recibe la noticia de un cáncer en fase demasiado avanzada está bastante sola, precisamente sobrellevando que su pareja de siempre le acabe de abandonar, pero aún así la enfermedad será un revulsivo para ver la vida de otra forma.

La propuesta, en ese borde entre lo emotivo y lo artificioso en el que sabe moverse la Coixet, está basada en 'Tres cuencos. Rituales para un año de crisis', la novela fragmentaria, póstuma e inacabada de la activista del feminismo Michela Murgia. Coproducción italo-hispana, se trata de la primera película rodada en Italia por la cineasta catalana (usando el 'itañol', mezcla de ambas lenguas) y también la primera en que el actor español Francesco Carril usa su lengua materna, el italiano, lo que dice haberle dado «más libertad que el castellano».

El largometraje se ha estrenado con éxito de público en Italia y llegará a nuestros cines en febrero de 2026. Una de sus bazas es «el mejor casting que podía tener», encabezado por Alba Rorhwacher y Elio Germano. Isabel Coixet señala que «yo no digo que dirija bien a los actores, pero sí que los escojo muy bien».