La directora y guionista Isabel Coixet, ayer en Valladolid, donde presentó 'Tres adioses'. NACHO GALLEGO

Isabel Coixet retoma el tema de 'Mi vida sin mí' en su primera película italiana

El filme 'Tres adioses', basado en el último libro de Michela Murgia, inauguró ayer la 70 Seminci de Valladolid

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

«Yo tardé en decir que sí al proyecto, porque ya había hecho una película, 'Mi vida sin mí', que tiene muchos puntos de contacto ... con el tema de esta, pero en realidad es otra cosa, otro personaje femenino, Y me pareció que podía darle una vuelta de tuerca a una de mis obsesiones, que es, más que cómo morir bien, cómo vivir bien sabiendo que nos vamos a morir».

