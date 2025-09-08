Irudi biziak Animadeban
Animaziozko filmen nazioarteko erakusleiho den jaialdi honek 18. edizioa ospatuko du aurten
Josean Morlesín Mellado
Astelehena, 8 iraila 2025, 16:47
Zinemagintzaren oinarri baten arabera, gure begien aurrean irudi estatikoen sekuentzia bat bizkor pasatzen denean, ekintza horrek mugimenduaren ilusioa eragiten digu. Nork ez ditu koadernotxo baten ertzak marraztu orriak azkar pasatzean bizia hartu duen sekuentzia bat pixkanaka garatuz? Baina animazioa ez da bakarrik 'marrazki bizidunetara' mugatzen. Mugimenduan jartzen diren irudiak oso ezberdinak diren prozeduretan oinarritu daitezke. Horren adibide dira aurten ere, urtero bezala, Animadeban ikusi ahal izango diren filmak.
18. urteurrenera heldu den nazioarteko animazio festibal hau irailaren 3tik 6ra arte ospatuko da Deban. Azken bi egunetan, sail nagusiak herrialde ezberdinetatik datozkigun 10 film labur aurkeztuko dizkigu. Zehazki, Fran-tzia, Errusia, Iran, Portugal, Brasil eta Espainian kokatzen dira ekoizpen hauen jatorriak. Gai ezberdinak jorratzen dituzte eta ikusizko planteamenduei dagokionez, erabilitako tresna eta prozedurak anitzak dira. Hasteko, bi dimentsioetako animazioak oso presente daude. 'Les Bottes de la Nuit', 'Amanhã Não Dão Chuva', 'Percebes', 'Plat de résistance' eta '178' filmek marrazkietatik abia-tzen diren proposamenen aniztasunaren froga dira. Trazu dardartiak batzuetan, lerro zehatz eta irmoak kasuren batean, esajerazio grafikoa pertsonaien irudikapenetan edo estilizazio interesgarriak han-hemenka. Bestalde, 'stop motion' teknikaren bidez egindako lanak ere badaude, 'Holy Heaviness' eta 'Mater Benefacta' kasu. Teknika horri esker objektu fisikoak eta fisikoki eraikitako pertsonaiak argazkiz argazki eta apurka-apurka eraldatuz jarri ohi dira mugimenduan. Bukatzeko, planteamendu grafiko ezberdinak uztartzen dituzten bideoak ere aurkituko ditugu. 'Sulaimani' eta 'Safo'-ren kasuetan 'stop motion'-a eta bi dimentsioetako animazioak erabiltzen dira tarteka. Bere aldetik, 'Out there' filmak bi eta hiru dimentsioetako irudi digitalekin osatu egiten du narrazioa.
Hori gutxi balitz, EHU Zuzendari berriak izeneko sailak ateak zabaltzen dizkio ezberdinagoak diren lanei, izaera berritzaile bereizgarria dutenei. Hemen ere 10 animazio izan dira aukeratutakoak eta lehen aipatutako herrialde batzuk errepikatzen dira. Horiez gain, Singapur, Belgika, Korea, Finlandia, Taiwan eta Estatu Batuetan sorlekua duten lanei ongi etorria eman die festibalak.
Euskal Herriko bi film Panorama sailean aurkituko ditugu irailaren 3an, lehiaketaz kanpo parte hartzen duten nazioarteko beste animazio batzuekin batera. Izibene Oñederraren 'Etorriko da (eta zure begiak izango ditu)' film laburrak kolapso baten ostean bizirauten duen kontrasteen mundu bat aurkezten digu. Trazu gogor eta errepikakorrek oihartzun espresionistekin batera gordina bezain pizgarria den proposamena dakarkigu. Bestalde, Lorea Lyons eta Ane Inés Landeta ditugu 'Azkena' animazioaren zuzendariak. 'Collage' baten moduan, marrazkiak familia argazkiekin elkartzen dira amatasuna ardatz duen gogoeta animatu hau osa-tzeko.
Irailaren 3, 4 eta 6rako daude antolatuta, hurrenez hurren, 'Mariposas negras', 'La tortue rouge' eta 'Azerik eta Erbik basoa salba-tzen dute' film luzeen emanaldiak. Esan beharra dago 'La tortue rouge' filmaren zuzendaria, Michël Dudok De Wit, aurtengo gonbidatu berezia dela. 2016ko lan hori Studio Ghibli ekoiztetxe prestigiotsuaren babespean heldu zen zinemetara. Oraingoan, zinemagileak sormenaren inguruko hainbat aspektutan ardaztuko den tailer bat emango du eta bere lanaren atzerabegirakoa egingo da irailaren 3an. 2006. urtearen aurreko lanak ikusi ahal izango dira, horien artean 'Father and daughter' film labur hunkigarria, 2001ean Oscar saria eskuratu zuena.
Era berean, Bego Vicario animatzaile eta irakaslearen ibilbidera hurreratzeko aukera izango dugu irailaren 5ean. 1997an Goya saria jaso zuen 'Pregunta por mí' film laburrarengatik. Azken urteetan gauzatutako proiektuen artean, Hauazkena kolektiboarekin egindako lanak azpimarra ditzakegu, hala nola 'Areka' (2017), 'Ehiza' (2020) edota 'Hirian ibiltzeko jarraibideak' (2021). Euskal Herriko animazioan hain garrantzi handia duen profesional hau epaimahai nagusiaren kidea da aurten, Sara Álvarez Serrat irakaslea eta David Baute zinemagilearekin batera.
Animadebak beste animazio topaketak ere kontuan hartzen ditu. Zentzu horretan, Valentziako Unibertsitate Politeknikoak antolatzen duen Prime the Animation! ekimenetik ekarritako film laburren hautaketa bat proiektatuko da. Jaialdi horrek, bereziki, ikasle eta talentu berriengan jartzen du arreta. Hasiberrien ekarpenak bultzatzea beti da onuragarria, animazioaren paisaia ahots eta ikuspuntu berriekin aberasteko.
Proiekzioez gain, jaialdi honek martxan dauden animazio proiektuen berri emango digu, bideojokoak ere izango ditu aztergai eta animazio zein bideojokoen arloetako profesionalek emandako tailerrak eskainiko ditu. Programazioa borobiltzeko, kontzertuak, merkatua eta haurrentzako ekintzak antolatu dira. Animadebak 18 urte betetzen ditu nazioarteko animazioa euskaldunon artean sustatzen jarraitzen duen bitartean, bisitariei mugimenduaren ilusioa ilusioz goza-tzeko gonbit eginez.
