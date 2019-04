Iratxe Fresneda estrena 'Lurralde Hotzak' con una minigira que se inicia en Kresala El filme de la cineasta bilbaína se proyecta hoy en Tabakalera con presentación de la autora y un coloquio con el público RICARDO ALDARONDO San Sebastián Lunes, 1 abril 2019, 08:25

Tuvo su estreno mundial en el pasado Festival de Gijón y ayer participó en el Festival de Cine Español de Nantes, en Francia. Pero es hoy cuando 'Lurralde Hotzak' tiene su estreno ante el público general. Y como es una película especial, muy personal, un viaje físico hacia las tierras frías del norte y un recorrido cargado de ideas y sensaciones en torno a la imagen, el cine y la memoria, Iratxe Fresneda (Bilbao, 1974) ha querido estrenarla con el cineclub Kresala de San Sebastián, «porque siempre han estado ahí, apoyándome también con la anterior película».

Excepcionalmente, la proyección de Kresala será en el cine de Tabakalera, en lugar del habitual Trueba, y a las 20.00 horas, con presentación de la autora y un coloquio posterior. «Hubo alguna oferta para hacer un estreno normal en salas, pero me parecía que a la película le va más el circuito de los festivales y de las programaciones más dadas a la reflexión en torno al cine, como cineclubs, cinetecas o museos, porque uno de los elementos de la película es una reflexión en torno a los archivos y la conservación del patrimonio fílmico», explica la directora, que ya indagó en esta senda con su anterior mediometraje, 'Irrin-tziaren Oihartzunak'.

Un viaje personal con su cámara que recala primero en Navarra y sube hacia las tierras frías de Dinamarca, Suecia e Islandia es la columna vertebral de 'Lurralde Hotzak', que se enriquece con múltiples ideas sobre la imagen, la pulsión del cineasta, los paisajes, la fotografía, los archivos o la labor de algunas mujeres oscurecida por el tiempo.

'Lurralde Hotzak', que esta semana se verá también el miércoles en Pamplona en Izkuntza Eskola y el jueves en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, además de participar en el Festival de Cine de Granada, llega solo unos días después del estreno en salas de otras dos películas vascas, 'Margolaria' y 'Lady Off', que buscan lenguajes mixtos entre el documental, la ficción o el cine-ensayo. En Gijón participó junto a otras cineastas vascas que investigan en nuevos lenguajes fílmicos, como Maider Fernández y Maider Oleaga. «Me hace ilusión ver este florecimiento de un cine menos convencional, y ojalá el público responda. A mí me gusta todo tipo de cine, pero hay un cine que es el que me gusta hacer, y creo que a otras mujeres también nos gusta buscar otras formas de contar y de hacer».