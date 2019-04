La India que sufre, resiste y lucha llega al Festival de Cine y Derechos Humanos Fernando Vera, Nandimi, Fangeetha e Iñigo Eguren han presentado el documental 'Behind India', que se proyectará mañana en e Victoria Eugenia / Félix Morquecho Mañana se proyectará 'Behind India', un documental promovido por Kalkuta Ondoan que muestra las desigualdades, pero también la pujanza de los movimientos sociales NEREA AZURMENDI Lunes, 8 abril 2019, 13:35

La locomotora económica india, que lleva años escalando posiciones en en ránking de las principales economías mundiales y se va aproximando al pódium, lleva a una gran parte de sus casi 1.400 millones de habitantes en los vagones de cola del desarrollo económico y social. Sin embargo, también viaja en esos vagones, especialmente en los ocupados por mujeres, la fuerza que quiere transformar una realidad injusta, especialmente injusta para las mujeres. Desde esa perspectiva mira al segundo país más poblado del mundo el documental 'Behind India', que se presentará mañana, martes 9 de abril, a las 16:30 en el Teatro Victoria Eugenia, en el marco de la 17 edición del Festival de Cine y Derechos Humanos, que se celebra en San Sebastián entre los días 5 y 12 de este mes.

'Behind India', que se ha presentado esta mañana en la sede del Festival, es un documental dirigido por Fernando Vera que se realizó el año pasado en India a instancias de la ONG guipuzcoana Kalkuta Ondoan, cuyo representante, Iñigo Eguren, ha destacado la importancia creciente que tienen los materiales audiovisuales no solo para concienciar y mostrar el trabajo que están desarrollando sobre el terreno organizaciones como Kalkuta Ondoan, sino para dar la palabra a los verdaderos protagonistas de los avances que se está produciendo «en uno de los países con mayores desigualdades del mundo».Y mostrar, como han indicado sus promotores, que los millones de personas que sufren, en contra de lo que en ocasiones se piense en Occidente, no se resignan a su suerte, sino que resisten y luchan por cambiar su situación, «y hacer que se cumplan los derechos que legalmente tienen».

El subtítulo del documental, 'Una mirada desde sus movimientos sociales', destaca justamente esa perspectiva, ya que el trabajo realizado ha consistido básicamente en recorrer con la cámara y los micrófonos una serie de proyectos -centrados en los más olvidados y en los más débiles entre los débiles- promovidos por oenegés indias con los que colabora Kalkuta Ondoan.

En la cinta se recogen testimonios -Vera ha recordado que grabaron 14 horas de entrevistas- de «personajes de primer nivel dentro de los movimientos sociales indios» como la activista Korinne Kumar, que en principio iba a presentar 'Behind India' en el festival donostiarra, aunque finalmente no se haya producido su visita.

No obstante, el hilo conductor del documental es una agricultora de Bengala Occidental, Santoshi Tudu, que representa «a todas esas mujeres que están tomando conciencia de su situación y participando activamente en la defensa de sus derechos». Mujeres como Nandini y Sangeetha, que han participado en la presentación de la película ante los medios de comunicación, y también lo harán mañana ante el público que acuda al pase de un documental que acaba de empezar su circuito por festivales internacionales, y ya ha recibido sus primeros premios.

Ambas pertenecen a una organización llamada Vimochada, y trabajan para que se respeten los derechos de las mujeres, «que en la India sufrimos varias clases de opresión, tanto por parte de la comunidad, como del sistema político y de los países desarrollados que contribuyen a que ese sistema nos siga oprimiendo».