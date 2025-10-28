Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los hermanos Dardenne presentaron ayer de 'Jeunes mères'. EFE

La adaptación de 'Hamnet' por Chloé Zhao, favorita en las quinielas del Oscar

Seminci proyecta por primera vez en España la conmovedora película protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 20:15

Comenta

Los próximos premios Oscar no se entregarán hasta el 15 de marzo de 2026, y sus candidaturas no se sabrán hasta el 22 de enero, ... pero con los galardones más mediáticos se especula durante meses. Ahora mismo, los principales 'oscarólogos' vaticinan que la próxima edición de los Oscars será cosa de dos: 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, que sigue en nuestra cartelera, y 'Hamnet', de Chloé Zhao. Está previsto que se estrene en España el 23 de enero pero pudo verse por primera vez la noche del lunes en la Seminci vallisoletana.

